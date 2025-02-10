Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит

Наиболее активная аудитория маркетплейсов — люди в возрасте от 25 до 34 лет. 44,7% из них совершают покупки каждую неделю, а 40,8% — каждый месяц. Реже всех торговыми площадками пользуются люди старше 55 лет, хотя и среди них почти треть (30,1%) делает это на еженедельной основе и примерно столько же (33%) — ежемесячно.