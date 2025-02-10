Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит

«Товары на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, “Яндекс. Маркет”, МегаМаркет и другие) в кредит приобретают треть россиян (36,5%)», — сказано в материалах исследования, проведенного в декабре 2024 года среди 3,2 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 лет.
Отмечается, что самая высокая доля таких покупателей среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — 49,2%. Кроме того, подчеркивается, что они наиболее склонны приобретать товары по акциям, даже если в них не нуждаются.
Указывается, что в возрастной группе от 25 до 34 лет доля тех, кто совершает покупки в кредит на маркетплейсах, составляет 44,1%. Из людей от 45 до 54 лет кредитами пользуются 34,8%, а среди тех, кто старше 55 — только 28,4%.
Аналитики выяснили, что наиболее популярным финансовым инструментом для покупки товаров в кредит являются предложения самих маркетплейсов (оплата в рассрочку). Этой возможностью пользуются 30,1% участников опроса. Подобная схема оплаты товаров также наиболее распространена среди молодой аудитории.
«В свою очередь, кредитными продуктами, выданными за пределами торговых площадок (банковские кредитные карты, займы в МФО
Наиболее активная аудитория маркетплейсов — люди в возрасте от 25 до 34 лет. 44,7% из них совершают покупки каждую неделю, а 40,8% — каждый месяц. Реже всех торговыми площадками пользуются люди старше 55 лет, хотя и среди них почти треть (30,1%) делает это на еженедельной основе и примерно столько же (33%) — ежемесячно.