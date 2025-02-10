Сбавить доход: реальные зарплаты в 2025 году вырастут только на 3,3%

Реальные зарплаты в этом году вырастут всего на 3,3%, спрогнозировали опрошенные ЦБ аналитики. Речь об увеличении располагаемых доходов людей, то есть уже с коррекцией на инфляцию — для сравнения, в 2024-м они увеличились на 8,7%. После череды рекордных повышений окладов в последние два года у компаний закончились ресурсы на «перекупку» сотрудников в условиях дефицита кадров, высокой ключевой ставки и необходимости оптимизации издержек. Впрочем, у происходящего есть и позитивная сторона: охлаждение «гонки зарплат» способно в итоге замедлить инфляцию. О том, каким может стать среднее жалованье в России и кому выгоднее всего работать в условиях нехватки кадров, — в материале «Известий».