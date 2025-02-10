Сбавить доход: реальные зарплаты в 2025 году вырастут только на 3,3%

Реальные зарплаты в этом году вырастут всего на 3,3%, спрогнозировали опрошенные ЦБ аналитики. Речь об увеличении располагаемых доходов людей, то есть уже с коррекцией на инфляцию — для сравнения, в 2024-м они увеличились на 8,7%. После череды рекордных повышений окладов в последние два года у компаний закончились ресурсы на «перекупку» сотрудников в условиях дефицита кадров, высокой ключевой ставки и необходимости оптимизации издержек. Впрочем, у происходящего есть и позитивная сторона: охлаждение «гонки зарплат» способно в итоге замедлить инфляцию. О том, каким может стать среднее жалованье в России и кому выгоднее всего работать в условиях нехватки кадров, — в материале «Известий».
Какими будут зарплаты в 2025 году
В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,5%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) — только на 3,3%. Это следует из результатов февральского макроэкономического опроса ЦБ («Известия» его изучили). Для расчета регулятор использовал ответы 27 экономистов. Их оценка вдвое ниже наиболее свежего, сентябрьского прогноза Минэка, предполагающего повышение реального заработка на 7% в 2025-м.
В последние два года в России обострился дефицит кадров, из-за чего работодатели в борьбе за сотрудников рекордно повышали оклады. Так, по данным ЦБ, в 2023-м рост реальных зарплат составил 8,2% год к году. А за неполный 2024-й показатель увеличился на 8,7%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля.
По данным Росстата, в прошлом ноябре средняя начисленная зарплата в России составила 86,4 тыс. рублей (до вычета налогов). Показателя за декабрь пока нет, но он, как правило, менее информативен, так как в нем учитываются премии и тринадцатые зарплаты. А по подсчетам hh.ru, медиана предлагаемого заработка (когда половина людей зарабатывают меньше этой суммы, а остальные — больше) в прошлом году была на уровне 67 тыс.
В нынешнем же году за счет повышения жалованья в отраслях с дефицитом кадров средняя зарплата в РФ может вырасти до 90 тыс. рублей, ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Гонка зарплат в России закончилась?
Скорее всего, в 2025-м проблема дефицита кадров сохранится, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но спрос на работников может снизиться, поскольку компании ожидают некоторого замедления экономики: по прогнозу Минэка, ВВП в 2025-м прибавит 2,5% против 4,1% в 2024-м.
Также на организации давят высокие процентные ставки (на февраль ключевая — 21%) и изменение налога на прибыль с 20% до 25%, добавила Ольга Беленькая. Всё это может заставить компании оптимизировать издержки и ограничит их возможности повышения зарплат, полагает эксперт.
Финансовые возможности бизнеса на фоне дороговизны заемных средств исчерпываются, поэтому в 2025-м рост зарплат хоть и сохранится, но его темпы существенно замедлятся, согласилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
— Большую роль в росте средней зарплаты в 2025 году сыграет даже не столько борьба за сотрудников со стороны частных компаний, сколько индексация окладов бюджетникам и повышение МРОТ с 1 января до 22,4 тыс. (вместо 19,2 тыс.) — а от него во многих организациях и зависит жалование, — отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Согласно опросу регулятора, в последующие два года (2026 и 2027-й) рост реальных зарплат может замедлиться до 2,5%. «Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать прогноз опрошенных Банком России аналитиков.
У кого зарплаты вырастут больше всех
Ситуация с дефицитом кадров в конкретных профессиях будет во многом определять тех, у кого продолжится рост зарплат. Скорее всего, рабочим будут повышать жалованье темпами выше рынка, а вот массовому персоналу в торговле, логистике и сфере услуг — по уровню инфляции или чуть больше, считает Наталья Данина из hh.ru.
На февраль 2025-го быстрее всего зарплаты растут у инженеров и эйчаров, а также у персонала транспортной и банковской отраслей, поделились в SuperJob.
— Кадры будут перетекать между отраслями. В капиталоемких секторах, таких как строительство и девелопмент, сокращается число новых проектов — из-за этого могут снизиться темпы и найма, и роста зарплат. В то же время в сегментах народного потребления (например, пищевом производстве) спрос на сотрудников останется стабильным, — отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Скорее всего, зарплаты также быстрее всего будут расти у работников обрабатывающей промышленности — в первую очередь, в оборонном комплексе, ожидает ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Для поддержания рыночного уровня другие негосударственные предприятия также будут вынуждены повышать оклады, чтобы удержать работников, добавил он.
Что для экономики значит замедление зарплатной гонки
В прошлые годы на фоне острого дефицита кадров рост реальных зарплат существенно оторвался от темпов увеличения производительности труда, напомнила Ольга Беленькая из «Финам». Так, в 2023-м среднее жалованье повысилось на 8,2%, а результативность труда — всего на 1,9%. В III квартале 2024-го показатели составили 8,1% и 3,4%, соответственно. Такой разрыв в последний раз отмечался в 2005—2008 годы. Это может стать одним из факторов высокого инфляционного давления, отметила эксперт. То есть люди создают ненамного больше, чем раньше, но получают за это гораздо больше — в итоге деньги дешевеют.
Так что рост зарплат в 2025-м — если он замедлится — будет больше соответствовать уровню производительности труда, продолжила она. Это приведет к более сдержанному потребительскому спросу и снижению инфляции.
Охлаждение зарплат также может привести к росту трудовой миграции в сторону крупных городов, где больше возможностей, ожидает профессор факультета государственного управления экономикой ИГСУ РАНХиГС Наталья Булетова.
Еще одно возможное последствие заключается в том, что сотрудники будут чаще менять работодателей, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
При этом рынок труда в 2025-м останется соискательским. Компании, которые не смогут поднять жалованье, будут удерживать персонал разовыми премиями, социальным пакетом (например, страхованием) или гибким графиком, уверена эксперт.
Организации и правда улучшают условия труда, подтвердил Дмитрий Пучков из «Авито Работы». По данным платформы, бизнес всё чаще предлагает ДМС (рост в 2,7 раза год к году), зоны для отдыха (в 2,5 раза), бесплатное питание (в 2,2 раза) и оплату проживания (в 2 раза), если людям требуется переезд.
Впрочем, в SuperJob уверены, что конкурентные зарплаты — всё же самый действенный инструмент привлечения и удержания персонала.