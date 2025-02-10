Незабытые вещи: изъятые товары без маркировки отдадут на благотворительность

Изъятые товары без маркировки будут передавать на благотворительные цели. Законопроект кабмина, который содержит эту норму, могут принять в Госдуме до конца февраля. Таким образом Минпромторг хочет ограничить попадание фальсификата во вторичный оборот. Сейчас эту продукцию реализуют на торгах Росимущества, а если она небезопасна, ее сразу утилизируют. Инициативу поддерживают как в большинстве думских фракций, так и эксперты, которые при этом считают, что конфискат должен проходить тщательную проверку, чтобы не навредить здоровью граждан.
Фальсификат начнут передавать на благотворительность
Правительственный законопроект. предполагающий передачу на благотворительность изъятых из оборота товаров без маркировки, Госдума может принять в первом чтении уже 27 февраля. Об этом «Известиям» рассказали в профильном комитете нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, который намерен рассмотреть инициативу на заседании 10 февраля.
— Думаю, мы поддержим данный законопроект, — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Юрий Синельщиков.
Как выяснили «Известия», положительный отзыв на инициативу в парламент уже направили Счетная палата, а также ряд регионов, в числе которых Алтайский и Красноярский края, ЯНАО, Нижегородская область и другие.
Кабмин внес законопроект в Госдуму еще в конце декабря прошлого года. Документ разработал Минпромторг в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года. Им предлагается закрепить в ч. 6 ст. 32.4 КоАП положения о том, что конфискованные по решению суда товары без маркировки могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи. Исключение составят спиртосодержащие лекарственные препараты, парфюмерно-косметическая продукция, алкоголь, табак и сигареты.
В настоящее время товары без маркировки подлежат уничтожению, утилизации и переработке в случае признания их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению. Также их передают в Росимущество, которое может реализовывать на торгах. Кроме того, по заявкам Минобороны, МЧС и «Народного фронта» товары легкой промышленности могут отдавать на гуманитарные цели, однако сейчас это не касается остальной продукции.
В пояснительной записке подчеркивается, что внесение поправок будет способствовать недопущению попадания изъятого контрафакта во вторичный незаконный оборот.
― Существующий на сегодня общий порядок распоряжения конфискованными товарами предусматривает их уничтожение или реализацию в зависимости от сохранения потребительских свойств, денежные средства от реализации поступают в федеральный бюджет. Вместе с тем система маркировки охватывает большой спектр товаров народного потребления, в том числе товары первой необходимости, в которых могут остро нуждаться те, кто попал в сложные ситуации в ходе военных операций, чрезвычайных ситуаций (природных катаклизмов, аварий
Там отметили, что с 2023 года в России согласно принятым изменениям в законодательство конфискованные товары легкой промышленности (одежда и обувь) уже используются для нужд населения по заявкам Минобороны и МЧС, правительством определен особый порядок их передачи в помощь нуждающимся.
― Минпромторг выступил с социальной инициативой по распространению этого механизма на все немаркированные потребительские товары, изъятые из незаконного оборота за нарушения требований маркировки, но пригодные для использования по назначению, ― уточнили в пресс-службе министерства.
«Известия» направили запрос в Федеральную таможенную службу (ФТС) с просьбой прокомментировать объемы фальсификата за 2024 год. По данным службы, только за январь—август прошлого года было задержано 66,7 тыс. т товаров с нарушениями, в том числе 21,2 тыс. т контрафакта, 5 тыс. т немаркированных товаров, 1,2 тыс. т санкционки.
«Известия» также направили запросы в Росимущество с просьбой пояснить, как именно новые нормы помогут бороться с попаданием изъятого фальсификата во вторичный оборот.
Почему контрафакт решили отдавать на благотворительность
В большинстве фракций Госдумы «Известиям» заявили, что готовы законопроект поддержать.
― Борьба с незаконным оборотом и фальсификатом — одно из важнейших направлений работы как Госдумы, так и нашей фракции. Когда это еще и окрашивается тем, что эти товары при условии, что они хорошего качества, могут быть направлены на благотворительность, то это двойной плюс. Мы внимательно изучим законопроект ближе к его рассмотрению, ― заявил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
Первый зампред фракции «Справедливая Россия ― За правду» Олег Нилов считает, что законопроект заслуживает поддержки, тем более, что сейчас колоссальные потребности в гуманитарной помощи на территориях, где идет СВО.
― У меня было несколько законодательных попыток принять аналогичные нормы, в том числе о том, чтобы запретить уничтожать конфискованные продукты питания. Безусловно, если нет претензий к качеству, и продукты, и товары должны передаваться на благотворительные нужды, ― убежден депутат.
С ним согласен первый зампред комитета Госдумы по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.
― Особенно сейчас эти товары могут быть нужны на приграничных территориях с Украиной. Такой законопроект надо было принять очень давно, ― считает политик.
Это мнение разделяет и глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, фракция также неоднократно предлагала принять такие инициативы.
Важно, чтобы такие товары перед передачей проходили экспертизу на соответствие требований к их качеству, отметил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Если такая процедура проходит и товар признается пригодным, в том числе по санитарным правилам, то действительно его можно не утилизировать, а передавать нуждающимся, добавил он. По словам эксперта, от этого выиграет и государство, которое сэкономит средства на утилизации.