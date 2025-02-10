Незабытые вещи: изъятые товары без маркировки отдадут на благотворительность

Изъятые товары без маркировки будут передавать на благотворительные цели. Законопроект кабмина, который содержит эту норму, могут принять в Госдуме до конца февраля. Таким образом Минпромторг хочет ограничить попадание фальсификата во вторичный оборот. Сейчас эту продукцию реализуют на торгах Росимущества, а если она небезопасна, ее сразу утилизируют. Инициативу поддерживают как в большинстве думских фракций, так и эксперты, которые при этом считают, что конфискат должен проходить тщательную проверку, чтобы не навредить здоровью граждан.