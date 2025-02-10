Молдавия назвала четыре условия по газу для Приднестровья

Выделение гранта ЕС для поставок в Молдавию (в том числе в Приднестровье) было согласовано неделю назад, 4 февраля. План подразумевал, что на потребности Молдавии в газе в 2025 году будут потрачены €250 млн, из которых €100 млн предоставят уже к середине апреля. На помощь Приднестровью планировалось выделить €60 млн при соблюдении ряда условий по мерам в отношении основных свобод и прав человека.