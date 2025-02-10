Индекс Мосбиржи, отчет «Норникеля» и акции «Группы Позитив»: дайджест

Эксперт прогнозирует, что технически — если с внешнего контура и от ЦБ придет позитив и индекс прорвет отметку 3000 пунктов — откроется пространство для маневра к 3200 пунктам, а при негативе бенчмарк вновь откатится к 2900 пунктам с риском выхода из боковика вниз. При этом аналитик склоняется больше к первому варианту. Годовой ориентир по индексу Мосбиржи — 3500 пунктов.