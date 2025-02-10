Индекс Мосбиржи, отчет «Норникеля» и акции «Группы Позитив»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 7 февраля индекс Мосбиржи потерял 0,12%, до 2966,53 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил пятницу чуть ниже — на отметке 2966,26 пункта, потеряв 0,18%.
Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 0,5%, до 960,69 пункта.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что индекс Мосбиржи в пятницу продолжал двигаться в боковике — по итогам сессии бенчмарк почти не изменился, а за неделю прибавил 0,5%. Обороты торгов снизились до ₽92 млрд, что типично перед выходными.
«Российский рынок акций завершил прошлую неделю при пониженном уровне волатильности. Индекс Мосбиржи провел четверг-пятницу в районе 2960−2980 пунктов без устойчивой тенденции к росту или снижению», — также говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«Сегодня рынок вновь попытается подойти к верхней границе области консолидации 2900−3000 пунктов, но пробой наверняка отложат на потом. В эту пятницу два важных события — Мюнхенская конференция, где США, возможно, представят предварительный план геополитического урегулирования, и заседание ЦБ, на котором есть высокая вероятность удержания монетарной паузы», — подчеркивает Зельцер.
Эксперт прогнозирует, что технически — если с внешнего контура и от ЦБ придет позитив и индекс прорвет отметку 3000 пунктов — откроется пространство для маневра к 3200 пунктам, а при негативе бенчмарк вновь откатится к 2900 пунктам с риском выхода из боковика вниз. При этом аналитик склоняется больше к первому варианту. Годовой ориентир по индексу Мосбиржи — 3500 пунктов.
«Для рынка акций сохранение ключевой ставки и рост облигаций — это позитивный драйвер. При спокойном внешнем фоне, даже до заседания, индекс Мосбиржи может вырасти выше уровня сопротивления 2980−3000 пунктов, куда раньше несколько раз поднимался, но снова опускался. Тогда движение наверх ускорится на фоне закрытия коротких позиций», — полагает Карпунин.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что ориентир для индекса Мосбиржи на сессию 10 февраля — диапазон 2900−3000 пунктов.
Утром 10 февраля индекс IMOEX2, по данным на 08:55 мск, прибавлял 0,94%, до 2994,02 пункта.
Российский рынок может расти на заявлении президента США Дональда Трампа в интервью New York Post о том, что между ним и российским президентом Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» сообщение издания о разговоре Путина и Трампа.
Отчетность «Норникеля»
Ожидается, что в понедельник, 10 февраля, «Норникель» представит финансовую отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2024 год.
Прогнозы для компании во второй половине года выглядят более оптимистично, чем в первом полугодии, на фоне укрепления рубля и роста объемов продаж, полагают аналитики Альфа-Банка. Однако это не компенсирует снижения цен на металлы, что, по мнению экспертов, приведет к снижению годовой выручки.
По оценке Альфа-Банка, выручка «Норникеля» во втором полугодии 2024 года вырастет на 13%, однако учитывая, что в отчетном периоде цены на никель и металлы платиновой группы снизились на 9% и 32% соответственно по сравнению с первым полугодием, по итогам года ожидается снижение выручки на 17%, до $12 млрд.
Прогноз Альфа-Банка по EBITDA на второе полугодие — рост на 14%, до $2,67 млрд, что связано с увеличением выручки и ослаблением рубля. По итогам года этот показатель продемонстрирует падение — на 27%, до $5 млрд.
Ожидается, что свободный денежный поток (FCF) упадет по итогам года на 39%, до $1,64 млрд, хотя по итогам полугодия вырастет на 111%, до $1,11 млрд, благодаря высвобождению оборотного капитала. На этом фоне эксперты не ждут от «Норникеля» выплаты дивидендов.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов считает, что FCF во втором полугодии достигнет $1,02 млрд, а FCF, скорректированный на процентные расходы и дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа, составит $381 млн во втором полугодии и $222 млн по итогам всего 2024 года.
Эксперт отмечает, что хотя руководство компании ориентируется на размер скорректированного FCF, согласно дивидендной политике «Норникель» направляет на выплаты акционерам не менее 30% годовой EBITDA. «В случае соблюдения данного принципа дивиденд компании за 2024 год может составить ₽9,6 на акцию», — полагает аналитик.
Акции «Группы Позитив»
Акции «Группы Позитив» обвалились на 7,27% по итогам торгов пятницы, 7 февраля, составив ₽1566 за бумагу. Бумаги компании оказались лидерами падения индекса Мосбиржи.
Поводом для очередной волны распродаж бумаг компании стали ее слабые предварительные данные по отгрузкам за 2024 год.
Предварительный объем отгрузок за 2024 год на уровне ₽25,5 млрд оказался на 15−29% ниже ранее озвученного компанией диапазона (₽30−36 млрд).
«Исходя из этого, в сезонно сильном четвертом квартале отгрузки снизились на 1%, до ₽16,4 млрд. Среди основных причин слабых результатов — отсутствие возможности у заказчиков увеличивать расходы на IТ-инфраструктуру в условиях высоких ставок», — отметили аналитики проекта «Мои Инвестиции».
Полная отчетность будет опубликована в начале апреля, в ней компания может показать убыток на уровне NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов), предупредили эксперты.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что условия для разворота акций «Группы Позитив» могут сложиться в апреле-мае после публикации ожиданий по отгрузкам на 2025 год и результатов первого квартала, когда инвесторы смогут оценить объем недополученных доходов, перешедших на текущий год. С учетом мер оптимизации расходов ожидается поэтапное улучшение EBITDA с нарастающим эффектом к концу 2025 года, пишут эксперты.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽98,88, продать — по ₽98,56;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽98,9, продать — по ₽97,7.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по 104,48, продать — по 103,52;
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- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,78, продать — по ₽13,81;
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Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2966,53 (-0,12%).
Индекс РТС: 960,69 (-0,5%).
S&P 500: 6025,99 (-0,95%).
Dow Jones Industrial Average: 44 303,4 (-0,99%).
NASDAQ Composite: 19 523,4 (-1,36%).