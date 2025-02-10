Глава OMV призвал ЕС не исключать идею поставок газа из Азербайджана

По словам Штерна, после начала военной операции на Украине деловые отношения OMV и Москвы постепенно были прекращены. На вопрос о том, почему большая доля газового импорта Австрии приходилась на Россию, он назвал срок действия контракта — 2040 год — и отсутствие законодательных запретов на поставки российского топлива. После «многочисленных нарушений» со стороны «Газпрома» появились юридические основания для расторжения договора, что и было сделано в декабре прошлого года, уточнил гендиректор OMV.