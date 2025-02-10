Чистый приток средств в фонды денежного рынка подскочил почти вчетверо

«За 2024 год чистые привлечения в фонды денежного рынка достигли 776,3 миллиарда рублей, что в 3,7 раза больше, чем в 2023 году. Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем по притоку средств в фонды денежного рынка (250 миллиардов рублей). Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2024 года, когда приток в розничные фонды составил 139 миллиардов рублей», — отмечают эксперты.
Рост ключевой ставки Центробанка до 21% и в целом «жесткая риторика» ЦБ РФ в отношении монетарной политики стали основными драйверами этого роста. «Инвесторы ищут инструменты с доходностью, сопоставимой с депозитами, но с большей ликвидностью, а кроме того, способ снизить инфляционные риски», — отмечают в ЛИРИ.
Ценность имеют не только товары, но и сами деньги, однако, в отличие от товаров, стоимость денег выражается не в фиксированной валюте, а через процентные ставки — показатель доходности или стоимости их использования: процентные ставки определяют, сколько можно заработать, предоставляя деньги в долг, или сколько придется заплатить за их заем, поясняют эксперты. А фонды денежного рынка инвестируют в краткосрочные, низкорисковые и высоколиквидные активы с целью сохранения капитала и получения стабильного дохода, добавляют они.
Согласно данным реестра Банка России, первый фонд денежного рынка в России появился в конце 2002 года в форме открытого паевого инвестфонда (ОПИФа). На конец прошлого года на рынке ОПИФов и БПИФов (биржевых) зарегистрировано 19 фондов: четыре ОПИФов и 15 БПИФов. Важным трендом стало удвоение числа фондов с начала повышения ключевой ставки ЦБ во второй половине 2023 года, отмечают эксперты.
До появления денежных БПИФов в 2020 году объем средств под управлением фондов денежного рынка в форме ОПИФа обычно не превышал 1,5% активов всех фондов, однако к концу 2024 года доля денежных фондов среди всех ПИФов составила уже более 40,6%, из которых 93,6% приходится на БПИФы. В итоге СЧА фондов денежного рынка с 11,8 миллиарда рублей в январе 2020 года выросла в 92 раза, до 1,086 триллиона, резюмируют в ЛИРИ УК «Альфа-капитал».