Чистый приток средств в фонды денежного рынка подскочил почти вчетверо

Ценность имеют не только товары, но и сами деньги, однако, в отличие от товаров, стоимость денег выражается не в фиксированной валюте, а через процентные ставки — показатель доходности или стоимости их использования: процентные ставки определяют, сколько можно заработать, предоставляя деньги в долг, или сколько придется заплатить за их заем, поясняют эксперты. А фонды денежного рынка инвестируют в краткосрочные, низкорисковые и высоколиквидные активы с целью сохранения капитала и получения стабильного дохода, добавляют они.