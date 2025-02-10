Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминий

Акции американских металлургических компаний выросли на фоне ожидания введения пошлин на поставки стали и алюминия в США. На предварительных торгах по состоянию на 15:14 мск бумаги алюминиевой компании Alcoa подорожали на 4,35%, Century Aluminum — на 9,7%, Kaiser Aluminum — на 2,9%, Tredegar — на 4,7%. Бумаги американской сталелитейной компании Nucor взлетели на 9%.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 9 февраля, объявил о планах введения пошлин в размере 25% на сталь и алюминий из всех стран. Они будут введены в дополнение к существующим пошлинам на металлы. С какой именно даты они вступят в силу, Трамп не указал.
Ожидается, что больше всего от новых американских пошлин пострадают Канада и Мексика, Германия и азиатские экспортеры, а больше всего выиграют сами США, пишет CNBC. На начальном этапе это может нанести ущерб американскому спросу, но в долгосрочной перспективе можно ожидать притока инвестиций, рассказал аналитик CRU Джеймс Кэмпбелл в интервью CNBC. Он отметил, что после первой волны введения пошлин, которые установил Трамп в 2018 году, в США наблюдался рост инвестиций как в сталелитейную, так и в алюминиевую промышленность.
Во время своего первого президентского срока Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Его администрация также установила ограничения на импорт из других стран, включая Южную Корею, Аргентину и Австралию. Позже США предоставили нескольким торговым партнерам беспошлинные льготы, в том числе Канаде, Мексике и Бразилии.
Импорт стали в США значительно сократился за последнее десятилетие. Согласно данным, которые приводит CNBC, импорт упал на 35% в период с 2014 по 2024 год. При этом в прошлом году импорт стали в США вырос на 2,5% и составил 26,2 млн тонн.
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