Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминий

Ожидается, что больше всего от новых американских пошлин пострадают Канада и Мексика, Германия и азиатские экспортеры, а больше всего выиграют сами США, пишет CNBC. На начальном этапе это может нанести ущерб американскому спросу, но в долгосрочной перспективе можно ожидать притока инвестиций, рассказал аналитик CRU Джеймс Кэмпбелл в интервью CNBC. Он отметил, что после первой волны введения пошлин, которые установил Трамп в 2018 году, в США наблюдался рост инвестиций как в сталелитейную, так и в алюминиевую промышленность.