Акции «Группы Позитив» обновили минимум за два года

Акции «Группы Позитив» за два дня потеряли более 12% и обновили минимум за два года. Котировки в понедельник, 10 февраля, на минимуме упали на 7,09%, до ₽1455. К 14:27 мск снижение замедлилось до 5,49%, бумаги отскочили к ₽1480. Тем не менее за два дня потери превысили 12%, акции обновили минимум с 15 февраля 2023 года. В понедельник, 10 февраля, они лидер падения в составе индекса Мосбиржи.