Акции «Группы Позитив» обновили минимум за два года

Акции «Группы Позитив» за два дня потеряли более 12% и обновили минимум за два года. Котировки в понедельник, 10 февраля, на минимуме упали на 7,09%, до ₽1455. К 14:27 мск снижение замедлилось до 5,49%, бумаги отскочили к ₽1480. Тем не менее за два дня потери превысили 12%, акции обновили минимум с 15 февраля 2023 года. В понедельник, 10 февраля, они лидер падения в составе индекса Мосбиржи.
Котировки разработчика IT-решений в сфере информационной безопасности начали снижаться 7 февраля во второй половине дня, после того как компания опубликовала предварительные результаты за 2024 год. Инвесторы восприняли их негативно.
Объем отгрузок «Группы Позитив» в прошлом году составил около ₽26 млрд. Итоговое значение фактически оплаченных отгрузок 2024 года, по оценкам менеджмента, составит около ₽25,5 млрд (этот показатель будет учитывать поступления оплат до 31 марта 2025 года за отгруженные в 2024 году лицензии). В ноябре в группе прогнозировали, что отгрузки по итогам 2024 года будут больше и составят от ₽30 млрд до ₽36 млрд.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова обратила внимание, что в четвертом квартале, традиционно успешном для компании, отгрузки сократились на 1,2%, до ₽16,4 млрд. Крылова также указала, что на фоне высокой ставки результаты всех кварталов, кроме первого, не показали роста и остались на уровне 2023 года.
«Пока мы не считаем бумаги Positive Technologies интересными для инвесторов, несмотря на их заметное падение. Компания под серьезным давлением внешней среды. Допускаем, что прогноз по отгрузкам будет скорректирован и на этот год, а финансовые результаты за 2024 год, скорее всего, покажут опережающий рост расходов и снижение маржинальности», — заключила она.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» посчитали результаты отгрузок за прошлый год очень слабыми. По их прогнозу, с учетом увеличения издержек окончательные результаты группы по EBITDA и чистой прибыли в 2024 году будут хуже, чем в 2023 году.
В самой «Группе Позитив» пояснили, что результаты оказались ниже первоначальных ожиданий менеджмента, так как на традиционно сильный для компании четвертый квартал пришелся период максимального ужесточения денежно-кредитной политики. Эмитент считает, что повышение ключевой ставки и, как следствие, увеличение стоимости заемных средств существенно повлияло на возможности клиентов. При этом в компании сообщили, что планируют вернуться к таргетируемым нормам рентабельности чистой прибыли и темпам роста бизнеса компании. Сейчас группа актуализирует среднесрочную стратегию роста бизнеса и планирует представить ее весной.