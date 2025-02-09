Средний чек на фастфуд в 2024 году превысил ₽600

Растущая популярность фастфуда связана с ускорением темпов жизни и нежеланием готовить самостоятельно, объясняют в исследовании аналитики. Тренд к более регулярному питанию в них поддерживает реальный рост доходов населения. Постепенное расширение крупных сетей в регионах делает рестораны быстрого питания более доступными для потребителей в небольших городах, что также способствует росту посещаемости. Чаще всего в фастфуд-рестораны ходят жители крупных городов. Например, в Москве такие заведения посещают 56 раз в год, при среднем показателе по стране — 45,2 раза в год. Жители городов России с населением менее 1 млн человек бывают в заведениях быстрого питания чуть меньше — не чаще 42 раз в год. Несмотря на это, средняя частота посещений заведений фастфуда в небольших городах (с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек) за последний год выросла более чем на четверть, а в столицах — всего на 2−5%. Рынок фастфуда в большей степени растет за счет изменения потребительских привычек жителей регионов, которые чаще стали питаться вне дома, резюмируют «РБК Исследования рынков».