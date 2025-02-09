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Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт

СТАМБУЛ, 9 фев — РИА Новости. Российские туристы продолжают сталкиваться с трудностями на отдыхе в Турции из-за блокировки их банковских карт, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги», — заявил Ветрик.

По его словам, ситуация с действующими на территории Турции платежными системами всё время меняется, актуальную информацию об этом следует запрашивать у туроператоров.

Как заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов, соблюдение турецкой банковской системой западных санкций вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе туризму.

США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, после этого выпущенные банком карты UnionPay перестали действовать на территории Турции. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.