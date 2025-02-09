Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги», — заявил Ветрик.
По его словам, ситуация с действующими на территории Турции платежными системами всё время меняется, актуальную информацию об этом следует запрашивать у туроператоров.
Как заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов, соблюдение турецкой банковской системой западных санкций вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе туризму.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, после этого выпущенные банком карты UnionPay перестали действовать на территории Турции. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.