Россияне испытывают трудности на отдыхе в Турции из-за блокировки карт

«Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди, естественно, привозят с собой для расходов наличные деньги», — заявил Ветрик.