Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США

Штаты в прошлом году импортировали российского шоколада на 2,6 миллиона долларов (964 тысяч годом ранее). Это наибольший объем покупок с 2021 года.
Основой американского импорта были шоколадные конфеты — на них приходится чуть больше 80% всех закупок. Также ввозятся шоколадные изделия с начинкой и без (19%).
Штаты — крупнейший импортер шоколада в мире. В прошлом году они увеличили его ввоз из других стран на 21% — до исторического максимума в 4,8 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть, до 2,7 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 13% — до 677 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 22% — до 251 миллиона долларов.