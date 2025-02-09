Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США

Штаты — крупнейший импортер шоколада в мире. В прошлом году они увеличили его ввоз из других стран на 21% — до исторического максимума в 4,8 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть, до 2,7 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 13% — до 677 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 22% — до 251 миллиона долларов.