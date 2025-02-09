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Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года почти втрое увеличила поставки шоколада в США — до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Штаты в прошлом году импортировали российского шоколада на 2,6 миллиона долларов (964 тысяч годом ранее). Это наибольший объем покупок с 2021 года.

Основой американского импорта были шоколадные конфеты — на них приходится чуть больше 80% всех закупок. Также ввозятся шоколадные изделия с начинкой и без (19%).

Штаты — крупнейший импортер шоколада в мире. В прошлом году они увеличили его ввоз из других стран на 21% — до исторического максимума в 4,8 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть, до 2,7 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 13% — до 677 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 22% — до 251 миллиона долларов.