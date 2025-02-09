Минфин США в год тратит $100 миллиардов на выплаты неизвестным, заявил Маск

По словам Маска, представители DOGE и минфина США пришли к выводу, что в дальнейшем все государственные выплаты должны классифицироваться для проведения финансовых проверок, а необходимость выплаты любого платежа должна быть обоснована. При этом было установлено, что список недоступных для платежа субъектов, включая мошеннические организации и лиц, связанных с террористическими группировками, также должен обновляться как минимум раз в неделю.