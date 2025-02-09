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Минфин США в год тратит $100 миллиардов на выплаты неизвестным, заявил Маск

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что минфин страны ежегодно выплачивает 100 миллиардов долларов неустановленным лицам.

Источник: © РИА Новости

«Вчера мне сообщили, что в настоящее время более 100 миллиардов долларов в год выплачивается лицам, не имеющим ни социального индивидуального кода, ни даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Как отметил бизнесмен, на его вопрос о том, какой процент этих выплат является «явным и очевидным» мошенничеством, в минфине сказали, что речь идет примерно о 50 миллиардах долларов в год, или одном миллиарде долларов в неделю.

По словам Маска, представители DOGE и минфина США пришли к выводу, что в дальнейшем все государственные выплаты должны классифицироваться для проведения финансовых проверок, а необходимость выплаты любого платежа должна быть обоснована. При этом было установлено, что список недоступных для платежа субъектов, включая мошеннические организации и лиц, связанных с террористическими группировками, также должен обновляться как минимум раз в неделю.

Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8−7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США «вышедшим из-под контроля» и выразил обеспокоенность возможными последствиями.