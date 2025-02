Исиба заявил, что Япония будет инвестировать в U.S. Steel вместо покупки

«Я не могу называть цифр, так как это частный бизнес. Но это не просто покупка. Есть такое выражение: “Сталь — это государство”. Многие помыслы связаны со сталью. Прежде U.S. Steel была компанией номер один в мире. И эту компанию покупает Япония. Это затрагивает душевные струны. Не просто покупка, а проведение инвестиций, чтобы она оставалась американской компанией. С американским управлением и американскими сотрудниками. Этому на самом деле очень рады и управленцы, и сотрудники. Если есть сопротивление тому, чтобы U.S. Steel стала японской компанией, как это есть на самом деле, то пусть она останется американским предприятием, но будет производить высококачественную продукцию. С точки зрения Трампа, это очень важно», — сказал Исиба, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента США о том, что речь идет не о покупке U.S. Steel японской Nippon Steel, а об инвестициях в американскую компанию.