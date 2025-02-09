FT предупредила о новом витке торговой войны Китая и США

Трамп в начале февраля подписал указ о введении 10-процентных пошлин в отношении всего товарного импорта из Китая, объяснив это борьбой с незаконным потоком наркотиков, в частности фентанила. Они начали действовать три дня спустя, 4 февраля. В ответ Китай начал антимонопольные расследования в отношении Google и Nvidia и ввел 15-процентные сборы на уголь и сжиженный газ из США, а также 10-процентные пошлины на сырую нефть и сельскохозяйственную технику. Решение вступает в силу 10 февраля.