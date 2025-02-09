Цены на готовые квартиры в России перестали расти

«На вторичном рынке жилья сейчас преобладают сделки без ипотеки, в начале года их доля превысила 84% и это рекордный показатель. Естественно, что такие покупатели стараются найти варианты с максимальным дисконтом и рынок начал адаптироваться под их запросы. Сначала отмечался рост среднего уровня торга, теперь мы видим в части крупных городов России, что рост цен остановился. Скорее всего, в среднесрочной перспективе схожий тренд будет отмечаться во всех крупных городах», ― подытожил Иванов.