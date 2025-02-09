Цены на готовые квартиры в России перестали расти

«Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в шести крупнейших городах России за прошлый месяц показала нулевую динамику, в остальных сохранился незначительный рост», ― рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
По его словам, в целом по стране средняя цена квадратного метра вторичного жилья выросла за прошлый месяц всего на 0,4%.
«На рынке наступил переломный момент, когда в конкуренции за покупателя продавцы не только стали делать дисконт, но и реально снизили цену своих объектов, в результате чего средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке, несмотря на изменение структуры предложения, осталась на уровне прошлого месяца», ― продолжил эксперт.
Нулевую ценовую динамику на вторичном рынке жилья аналитики компании зафиксировали в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Омске и Санкт-Петербурге. В Уфе цена снизилась на 0,5%. Незначительный рост отмечен в Екатеринбурге (+0,5%), Перми и Челябинске по 0,4% и Краснодаре (+0,3%). Более существенно средняя стоимость готового жилья выросла в Нижнем Новгороде (+1%) и Новосибирске (+1,1%).
«На вторичном рынке жилья сейчас преобладают сделки без ипотеки, в начале года их доля превысила 84% и это рекордный показатель. Естественно, что такие покупатели стараются найти варианты с максимальным дисконтом и рынок начал адаптироваться под их запросы. Сначала отмечался рост среднего уровня торга, теперь мы видим в части крупных городов России, что рост цен остановился. Скорее всего, в среднесрочной перспективе схожий тренд будет отмечаться во всех крупных городах», ― подытожил Иванов.
Ранее, 2 февраля, «Известия» ознакомились с данными исследования аналитического центра MR Group, где рассказали о главных трендах на рынке недвижимости Москвы. В исследовании сообщалось об активном смещении интереса девелоперов и покупателей в сторону бизнес-класса: в 2024 году его доля в структуре продаж составила 49%, что на 8 п.п. выше показателей 2023 года, — это 27,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на 1,6 млн кв. м.