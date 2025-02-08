Временные частицы: cпрос на бессрочный наем IT-специалистов снизился

— Доля таких вакансий с частичной (проектной) занятостью в 2023—2024 годах также была стабильна — на уровне 3,7%, в начале 2025 года выросла до 5,1%. Прирост количества IT-вакансий и с полной, и c частичной занятостью составил одинаковые 12% в 2024 году по сравнению с 2023-м. В начале 2025 года также наблюдается снижение доли стажировок для IT-специалистов, почти до 0% — за январь — начало февраля их было открыто всего 27, при этом за весь 2024 год — свыше 9,2 тыс., это +26% к 2023 году, — отметила она.