Временные частицы: cпрос на бессрочный наем IT-специалистов снизился

Спрос на бессрочный наем IT-специалистов в России снизился в 2024 году, поскольку бизнес начал строго контролировать бюджетирование проектов. Об этом сообщили эксперты платформы SkillStaff (маркетплейс для поиска IT-специалистов). Какие тенденции наблюдаются на рынке трудоустройства и что на него сильнее всего влияет, разбирались «Известия».
Тенденции на рынке
На IT-рынке заметна тенденция к тому, чтобы чаще набирать людей в штат и выводить новых сотрудников на работу в офис, заявил «Известиям» директор Исследовательского центра искусственного интеллекта Института общественных наук Президентской академии Сергей Боловцов.
— Конечно, пандемия ковида радикально изменила подходы компаний к организации режима работы персонала: подавляющее большинство новых вакансий по-прежнему связаны с удаленной работой. Но работодатели осознают, что некоторые сотрудники работают эффективнее, если физически присутствуют в офисе. Особенно это справедливо в отношении членов команд, которым необходимо часто общаться друг с другом, а таковы очень многие стартапы, новые IT-проекты, — подчеркнул эксперт.
Личное общение, по его словам, намного более продуктивно, чем дистанционное. И часто связанные с этим дополнительные административно-хозяйственные расходы оказываются оправданными, окупаясь благодаря росту производительности труда команд.
Основные показатели
Доля IT-вакансий с предложением полной занятости оставалась стабильно высокой в течение 2023 и 2024 годов — на уровне 95% от общего объема, лишь в начале текущего года она незначительно снизилась, пока до 94%, сообщила «Известиям» директор по исследованиям Headhunter Мария Игнатова.
— Доля таких вакансий с частичной (проектной) занятостью в 2023—2024 годах также была стабильна — на уровне 3,7%, в начале 2025 года выросла до 5,1%. Прирост количества IT-вакансий и с полной, и c частичной занятостью составил одинаковые 12% в 2024 году по сравнению с 2023-м. В начале 2025 года также наблюдается снижение доли стажировок для IT-специалистов, почти до 0% — за январь — начало февраля их было открыто всего 27, при этом за весь 2024 год — свыше 9,2 тыс., это +26% к 2023 году, — отметила она.
В распределении по предлагаемому графику работы также есть изменения в начале 2025 года. Доля IT-вакансий на полный день в офисе сейчас составляет 64%, в 2024 году — 69%, а в 2023-м — 72%.
Доля IT-вакансий с удаленкой, напротив, растет — сейчас это каждая третья (33%) вакансия, в 2024 году была каждая четвертая, а в 2023-м — каждая пятая.
В целом количество IT-вакансий снижается второй месяц подряд: в декабре 2024-го минус 5% к декабрю 2023 года, в январе 2025 минус 11% к январю 2024-го. Пиковое за два года количество открытых IT-вакансий наблюдалось в октябре прошлого года — 87,5 тыс. Сейчас же их число 65 тыс., что соответствует уровню начала 2023 года.
Число резюме IT-специалистов также уменьшилось после пика осенью прошлого года — тогда их было свыше 720 тыс., сейчас 648 тыс., но на фоне замедления спроса на рынке образовался профицит и конкуренция повысилась до 10 активных резюме на одну IT-вакансию.
Если анализировать число опытных IT-специалистах с сильной экспертизой, то переизбытка таких кадров на рынке по-прежнему нет. Это всё так же рынок соискателя, а не работодателя, подчеркнула в беседе с «Известиями» HRD федеральной ЭТП «ТЭК-Торг» (входит в СПбМТСБ) Анна Кузнецова.
— Мы наблюдаем запрос от квалифицированных кандидатов в IT на трудоустройство в штат именно на бессрочной основе, и компании отвечают на этот запрос в гонке за талантами. Помимо бессрочных трудовых отношений кандидатами также учитывается уровень вознаграждения, фишки в рамках социального пакета, развитие, условия труда и другие факторы, — сказала эксперт.
Статистику, на ее взгляд, может пояснить то, что в поисках работы сейчас находится большое число «джунов», закончивших курсы и без практического опыта, тогда как спрос ориентирован в основном на опытных специалистов. Возможно, «джуны» готовы на условия краткосрочного найма, аренды и иных форм сотрудничества на срочной основе.
Причины замедления
Рынок найма IT-специалистов в России не остановился, но действительно замедлился. В 2020—2024 годах наблюдался высокий, порой неадекватный спрос на специалистов. Это было связано с низкими процентными ставками: компании активно инвестировали в рост, часто не ориентируясь на маржинальность и долгосрочную окупаемость проектов, пояснил в беседе с «Известиями» директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев. Наем шел «на опережение», создавались инициативы без тщательной оценки ROI.
— С ростом ключевой ставки ситуация изменилась. Покупательная способность снизилась, а компании столкнулись с необходимостью быть маржинальными выше уровня депозитов. В результате инвестиции в новые проекты сократились, а финансовые показатели уже запущенных продуктов начали пересматриваться, — заметил он.
Однако, по его словам, стратегическое планирование найма продолжается.
— Мы находимся в плотном контакте более чем с 120 крупнейшими IT-компаниями России и видим, что отрасль остается ориентированной на развитие кадрового потенциала, — отметил он. — Бизнес инвестирует в подготовку кадров, образовательные программы и долгосрочное развитие экосистемы.
Вероятнее всего, по его мнению, текущая пауза носит временный характер, потому что компании пересматривают бюджеты и адаптируются к новым условиям. Когда реальная ставка начнет снижаться, бизнес вновь переключится с режима «зарабатывания» на режим «роста». Это неизбежно приведет к увеличению спроса на IT-специалистов и новым возможностям для развития рынка.
Спрос, скорее всего, снизился на специалистов без опыта, согласился в беседе с «Известиями» сооснователь платформы «Консоль» Михаил Провизион. Мидлов и сеньоров всё еще не хватает. Стоимость поиска и привлечения IT-специалиста с опытом стала очень высокой. Поэтому теперь чаще не ищут нового сотрудника, а пытаются удержать старого.
— Это иная стратегия на рынке занятости. Многие компании, понимая, что не смогут ни привлечь, ни удержать опытного разработчика в штате, сотрудничают с ним проектно, как с внештатником. Таких компаний на нашей платформе для сотрудничества с внештатными специалистами становится всё больше, — заметил он.
В IT-сегменте рынок труда разворачивается от «рынка соискателя» к «рынку работодателя», сказала «Известиям» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Татьяна Хансуварова.
— Причины на поверхности. В 2022 и 2023 годах российские компании бросили все силы на то, чтобы сохранить IT-компетенции внутри страны, в том числе рассчитывая на заполнение освободившихся и появившихся вследствие изменения рыночной конъюнктуры ниш, — считает эксперт. — В 2024 году запущенные проекты показали свои первые результаты и компании приступили к их оптимизации, что в совокупности с инфляционным давлением и высокой стоимостью заимствований, ударившими по рентабельности бизнеса, требует поиска возможностей для экономии бюджетов и более консервативного подхода к планированию.
Несмотря на снижение количества вакансий с бессрочным наймом, общий спрос на IT-специалистов в России остается высоким. В 2024 году он увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом, но при этом изменилась структура занятости, сказала «Известиям» ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Работодатели всё чаще предпочитают временные контракты, что позволяет им адаптироваться к рыночным условиям и эффективнее распределять ресурсы.
«Известия» направили запрос в Минтруд, однако ответ на момент публикации получен не был.