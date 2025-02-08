Маск заявил, что не собирается покупать TikTok

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok… Я не горю желанием купить TikTok», — заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.