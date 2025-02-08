Маск заявил, что не собирается покупать TikTok

Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску.
«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok… Я не горю желанием купить TikTok», — заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.
Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании «с нуля», а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению.
По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью.
В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания — владелец TikTok — неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.