ЮГК раскрыла потери по добыче золота из-за остановки своих шахт

Добыча золота на Уральском хабе группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК; UGLD) в 2024 году сократилась почти вдвое — с 6,6 до 3,4 т, следует из сообщения компании. Это снижение стало следствием приостановки горных работ на четырех ключевых карьерах — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский» — по итогам проверки Ростехнадзора в августе 2024 года. Решение было принято после выявления ведомством «грубых нарушений» при ведении горных работ на этих объектах. Ограничения на первых трех карьерах были сняты 12 ноября, на «Светлинском» — 16 декабря после устранения нарушений. В результате переработка руды на Урале снизилась на 22%, до 14,4 млн т.