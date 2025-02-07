В январе Airbus сократил поставки новых самолетов

Вскоре министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что у самолетов Airbus были обнаружены проблемы с двигателями. Он отметил, что Москва узнала о проблемах с двигателями Airbus A320neo и А321neo, когда от них начали отказываться заказчики, с такой проблемой столкнулись не только российские, но и зарубежные авиакомпании.