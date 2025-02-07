США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота

Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017—2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота — почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое — до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов.
Тенденция продолжилась и в декабре: за этот месяц американцы импортировали золота уже на 3,19 миллиарда долларов — в 1,5 раза больше ноябрьских показателей и в 2,5 раза больше, чем год назад. Декабрьский импорт стал максимальным с июля 2020 года, когда он составлял 3,74 миллиарда долларов.
В физическом выражении ноябрьские объемы закупок драгметалла Штатами также взлетели — практически вдвое, до максимальных с апреля 2023 года 27 тонн. А в декабре закупки выросли еще в 1,4 раза — до максимальных с июля 2020 года 38,1 тонны.
За весь 2024 год покупки золота Штатами составили 15,94 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 6%. В физическом выражении импорт составил 220,2 тонны.
Больше всего золота США покупали у Канады — на 4,53 миллиарда долларов, Мексики — на 2,6 миллиарда, Швейцарии — на 2 миллиарда, Колумбии — на 1,84 миллиарда и Австралии — на 1,07 миллиарда.