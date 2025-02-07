США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота

США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота — почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое — до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов.