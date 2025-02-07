США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС

Больше всего американского СПГ в союзе по итогам года покупали Нидерланды — на 3,24 миллиарда долларов, несмотря на то, что поставки за год снизились на 26,3%, до минимума с 2021 года. На втором месте расположилась Франция, также импортировавшая минимальное количество газа с 2021 года — 2,24 миллиарда долларов (-41%).