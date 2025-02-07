США в 2024 году на четверть сократили поставки СПГ в ЕС

Экспорт американского СПГ в Евросоюз за 2024 год составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Объемы снизились до минимума с 2021 года.
Больше всего американского СПГ в союзе по итогам года покупали Нидерланды — на 3,24 миллиарда долларов, несмотря на то, что поставки за год снизились на 26,3%, до минимума с 2021 года. На втором месте расположилась Франция, также импортировавшая минимальное количество газа с 2021 года — 2,24 миллиарда долларов (-41%).
В пятерку также вошла Германия — 1,91 миллиарда долларов (+1,2%), Испания — 1,37 миллиарда (-41%) и Италия — 1,15 миллиарда (-28%). При этом покупки сжиженного газа ФРГ достигли наибольших значений с 2021 года, испанцы сократили их до минимума с 2020 года, а итальянцы — до минимума за пару лет.
Также среди стран-членов ЕС американский СПГ импортировали Польша (891,1 миллиона долларов), Греция (536,6 миллиона), Португалия (375,2 миллиона), Хорватия (375,2 миллиона), Литва (252,9 миллиона), Бельгия (245,4 миллиона), Финляндия (114,2 миллиона) и Мальта (33,7 миллиона).
В общем объеме продаж американцами сжиженного природного газа Евросоюз занял долю в 44%.
Кроме СПГ США поставляли в ЕС и другие газы в сжиженном состоянии: пропан — на 3,13 миллиарда долларов (-0,3%), бутан — на 276,7 миллиона долларов (-3,5%), а также этан (11,1 миллиона долларов), и этилен, пропилен, бутилен и бутадиен (9 миллионов).