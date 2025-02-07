Рублевое дело: валютные вклады россиян опустились до минимума за 17 лет

Санкции дедолларизовали вклады россиян. Доля валютных депозитов упала ниже 7% — это наименьший показатель как минимум за 17 лет, выяснили «Известия». В условиях ограничений люди сами стремятся к переводу сбережений в рубли, уверены в ЦБ. Движение идет и со стороны банков — они всё чаще отказываются работать с токсичными валютами, а вклады в юанях так и не заменили «американца» и «европейца». Однако это не значит, что люди перестали верить в доллар и евро — они хранят деньги либо дома, либо на депозитах за рубежом. Причем сбережения в долларах «под подушкой», судя по оценкам экспертов, гораздо больше, чем на вкладах. Выгодно ли держать деньги в валюте при высоких ставках по рублевым депозитам — в материале «Известий».