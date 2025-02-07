Рублевое дело: валютные вклады россиян опустились до минимума за 17 лет

Санкции дедолларизовали вклады россиян. Доля валютных депозитов упала ниже 7% — это наименьший показатель как минимум за 17 лет, выяснили «Известия». В условиях ограничений люди сами стремятся к переводу сбережений в рубли, уверены в ЦБ. Движение идет и со стороны банков — они всё чаще отказываются работать с токсичными валютами, а вклады в юанях так и не заменили «американца» и «европейца». Однако это не значит, что люди перестали верить в доллар и евро — они хранят деньги либо дома, либо на депозитах за рубежом. Причем сбережения в долларах «под подушкой», судя по оценкам экспертов, гораздо больше, чем на вкладах. Выгодно ли держать деньги в валюте при высоких ставках по рублевым депозитам — в материале «Известий».
Валютные вклады в России в 2025 году
Доля валютных вкладов россиян достигла самого низкого уровня как минимум за 17 лет, заявили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. В декабре 2024-го она упала до 6,8%. Общий объем депозитов на конец года достиг 40,4 трлн рублей, уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Значит, сбережения в валюте составляют около 2,7 трлн рублей.
До 2022-го доля депозитов в иностранных денежных единицах несколько лет колебалась около 20%, однако затем начала быстро снижаться, следует из данных ЦБ.
Сейчас в условиях сохраняющихся санкций люди сами стремятся к девалютизации сбережений, полагают в пресс-службе Банка России. Кроме того, процентные ставки по рублевым депозитам существенно выше, чем по валютным, добавили там.
Так, по вкладам в рублях банки сейчас в среднем предлагают доходность 18−21% годовых, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. А по депозитам в долларах можно заработать до 1,5%. При этом в условиях санкций финансовые организации начали вводили комиссии за ведение валютных счетов, которые порой сопоставимы с доходностями вкладов, сообщила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
Впрочем, итоговая доходность от валютных вкладов складывается также из курсовой переоценки. Как писали ранее «Известия», в 2024-м депозиты в долларе и евро оказались сопоставимы по своей выгоде с рублевыми. Так, в начале 2024-го банки открывали вклады в рублях на год примерно под 14% годовых. При этом за тот же период курс доллара к рублю вырос на 13% — на 1 января 2024-го, по данным ЦБ, американец стоил 89,7 рубля, а на первое число 2025-го — 101,7 рубля.
Значительное снижение доли валютных вкладов также связано с тем, что после 2022-го для многих россиян иностранные валюты стали токсичными, отметила Наталья Мильчакова. Люди опасаются новых санкций США и ЕС, которые могут теоретически полностью запретить гражданам РФ операции с валютой, даже физлицам.
Сейчас уже действуют существенные ограничения, подчеркнула директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова. Например, россияне могут снять валюту со счетов, которые были открыты до 9 марта 2022-го, причем только в пределах $10 тыс., уточнила Наталья Мильчакова. Если же вклад был открыт после этой даты, то получить деньги можно лишь в рублях. Или же есть возможность продлить депозит в валюте на срок, который предлагает банк.
Однако сейчас открыть валютный вклад становится всё сложнее — большинство российских кредитных организаций фактически прекратили прием вкладов в долларах и евро, потому что у них нет активных операций в этих валютах, объяснил директор департамента розничного бизнеса Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
Он добавил: раньше именно «американец» и «европеец» были наиболее популярными. Однако сейчас большинство таких депозитов уже закончились, а новые вклады к открытию финансовые организации не предлагают.
Впрочем, на статистику по доле валютных вкладов также повлиял рост сбережений в рублях, куда люди несли деньги из-за выгодных ставок.
В каких валютах можно открыть вклад в банке
На валютном рынке продолжается отказ от доллара и евро, подтвердили в пресс-службе ВТБ. Там уточнили: доля недружественных валют в сберегательном портфеле банка постоянно снижается. Вклады и счета клиентов в долларах и евро сейчас занимают лишь 4% от общего объема классических сбережений. Более 94% депозитов и счетов открыто в рублях.
В «Сбере» доля вкладов в недружественных валютах за год снизилась на 1,5 п.п., сообщили в пресс-службе, не уточнив, до какого уровня. При этом из альтернатив есть продукты в рупиях, дирхамах и юанях. Их доля в общем портфеле занимает 2%.
В банке «Дом.РФ» доля валютных вкладов сейчас составляет порядка 5%, в Абсолют Банке — она уже меньше 0,5%, а в ББР этот показатель назвали минимальным. Вкладчики всё чаще выбирают депозиты в дружественных валютах и рублях, отметили в пресс-службе «Синары».
Однако новые валюты, которыми стало активно пользоваться население для расчетов, — юани, тенге, дирхамы — не дают такой доходности, как рубли, заключил Виталий Костюкевич из Абсолют Банка.
Так, например, по вкладам в юанях и дирхамах крупнейшие кредитные организации предлагают в среднем доходность 4,6% и 3% соответственно, рассказал директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев. Причем, чтобы получить эту ставку, нужно разместить деньги на достаточно долгий срок — год и более.
Доля валютных вкладов в 2025-м продолжит снижаться, считает Роман Корнев. По его мнению, к концу года она может достичь 5−6%.
Где россияне хранят доллары
Однако снижение доли валютных вкладов и переход к депозитам в денежных единицах дружественных стран не значит, что россияне полностью отказываются от долларов и евро. По оценкам Алексея Тараповского из Anderida Financial Group, граждане хранят дома в «американце» и «европейце» примерно $100 млрд (порядка 10 трлн рублей в пересчете). То есть эта сумма в разы превышает объемы средств на валютных вкладах. По данным СМИ на начало 2024 года, россияне хранили на руках $97,2 млрд.
Кроме того, растет объем иностранных средств, которые россияне держат за границей, добавил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Сейчас эта сумма составляет порядка $50−100 млрд. Это в том числе связано с тем, что многие граждане открывают счета за рубежом, чтобы оплачивать товары и услуги в путешествиях с помощью иностранной карты, пояснил Алексей Тараповский.
Но хранить деньги за границей может быть рискованно, предупредил Максим Колядов. Во-первых, появляются политические риски — может измениться законодательство в государстве. Во-вторых, колебания курсов могут повлиять на стоимость вкладов. И в-третьих, доступ к средствам могут ограничить из-за санкций.
В то же время при хранении наличной валюты дома тоже есть риски. Например, можно испортить купюру. Банки практически полностью прекратили покупать у населения долларовую наличность, если она не находится в идеальном состоянии, писали ранее «Известия».