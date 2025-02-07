Российский рынок акций, «Селигдар» и рубль: дайджест

Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что факторами ралли в бумагах «Селигдара» могли стать высокая активность спекулятивно настроенных игроков, а также исторические максимумы на рынке золота и внутрикорпоративные события — новости о том, что арест части акций был оспорен, и получение лицензии на геологическое изучение и разведку в Якутии. В самой компании указали на отсутствие нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост акций, и выразили обеспокоенность такой их динамикой.