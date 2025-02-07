Российский рынок акций, «Селигдар» и рубль: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 6 февраля индекс Мосбиржи прибавил 1,35%, до 2970,12 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил четверг чуть выше — на отметке 2971,62 пункта. Утром 7 февраля IMOEX2 прибавляет 0,2%, до 2975,94 пункта по данным на 07:55 мск.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин отмечает, что торговая активность растет, так как индекс приближается к ключевому уровню 3000 пунктов, а инвесторы пересматривают отношение к акциям и облигациям из-за признаков замедления инфляции.
«Индекс Мосбиржи находится в шаге от очевидной всем области сопротивления 2980−3000 пунктов. Вчера она в четвертый раз остановила волну роста. Ее потенциальное преодоление способно вызвать ускорение восходящего импульса на фоне закрытия коротких позиций», — подчеркивает аналитик.
Эксперт «БКС Мир инвестиции» Михаил Зельцер считает, что пока актуален зимний боковик в границах 2900−3000 пунктов.
«Дополнительным стимулом для покупок остаются ожидания сильных финансовых результатов и дивидендов корпораций. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 7 февраля: диапазон 2900−3000 пунктов», — отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Зельцер подчеркивает, что в качестве факторов для роста индекса могут выступить новости с геополитической арены и сигналы с монетарного поля. «На будущей неделе состоится Мюнхенская конференция, а там могут проявиться очертания будущего урегулирования, и в ту же пятницу ЦБ огласит новую ставку. Технически после прорыва 3000 пунктов откроется пространство для маневра в область 3200», — пояснил эксперт.
Акции «Селигдара»
По итогам торгов в четверг, 6 февраля, акции «Селигдара» снизились на 3,47%, до ₽50,14. Но несколько дней подряд в бумагах был аномальный рост, за три дня они в моменте дорожали на 35%.
В четверг из-за экстремально высокой волатильности и притока спекулятивного капитала акции «Селигдара» впервые в истории заняли первое место по обороту торгов, обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Объем торгов составил ₽27,8 млрд — это в два раза больше free-float и 45% от всей капитализации компании.
Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что факторами ралли в бумагах «Селигдара» могли стать высокая активность спекулятивно настроенных игроков, а также исторические максимумы на рынке золота и внутрикорпоративные события — новости о том, что арест части акций был оспорен, и получение лицензии на геологическое изучение и разведку в Якутии. В самой компании указали на отсутствие нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост акций, и выразили обеспокоенность такой их динамикой.
В пятницу рост в бумагах возобновился, но его темпы все же замедлились по сравнению с предыдущими днями — в 08:55 мск котировки прибавляют 4,16%, до ₽52,23.
«Скорее всего, спекулятивная игра уже сделана, волатильность еще останется повышенной, а вчерашние ценовые пики, может быть, увидим нескоро», — прогнозирует эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Рубль
Рубль перешел к снижению после роста до максимумов с осени 2024 года ранее на этой неделе. По итогам торгов в четверг курс юаня вырос на 1,9%, до ₽13,24. Курс доллара на внебиржевом рынке утром в пятницу в моменте прибавил на 0,65%, до ₽97,38, евро подорожал на 0,59%, до ₽101,049.
«Давление на рубль может оказывать вероятное постепенное исчерпание концентрированной продажи иностранной валюты, наблюдавшейся с января. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным из-за недавних санкций США против российской нефти», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует, что доллар в пятницу будет в диапазоне ₽96,5−98, евро — ₽99−101, юань — ₽13−13,5.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в ближайшую неделю ожидает консолидацию курса юаня вблизи сопротивления ₽13,3.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽98,59, продать — по ₽98,51;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,29, продать — по ₽97,25.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽103,74, продать — по ₽103,11;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽104,6, продать — по ₽103,1.
Самые дешевые юани:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽9;
- Агророс Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,91, продать — по ₽13,56.
Корпоративные события
«Южуралзолото»: производственные результаты за 2024 год и прогноз на 2025 год.
«Группа Позитив»: предварительные результаты по отгрузкам за 2024 год.
«Озон Фармацевтика»: акции войдут в сектор Рынка инноваций и инвестиций.
Другие важные события
ЦИАН: Мосбиржа допустит к торгам акции МКПАО «ЦИАН Технолоджи».
Россия: ВВП в 2024 году.
Россия: ЦБ опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
США: количество рабочих мест, созданных вне сельско-хозяйственного сектора в январе — 16:30 мск.
США: уровень безработицы в январе — 16:30 мск.
США: инфляционные ожидания от Университета Мичигана, предварительные данные за январь — 18:00 мск.
США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 970,12 (+1,35%).
Индекс РТС: 965,48 (+2,55%).
S&P 500: 44 747,63 (+0,36%).
Dow Jones Industrial Average: 44 873,28 (-0,28%).
NASDAQ Composite: 19 791,99 (+0,51%).