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Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия в прошлом году впервые поставила Южной Корее вертолеты, при этом на две трети по сравнению с 2023 годом сократила экспорт деталей для летательных аппаратов, выяснило РИА Новости изучив данные южнокорейской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Общие объемы импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента — до минимума с 2022 года (раньше поставок не было).

Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти самолетов, вертолетов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. В небольших объемах импортировались шасси и их части — на 261 тысячу долларов.

Кроме деталей, Республика Корея впервые с 2014 года купила у России самих летательных аппаратов на 4,1 миллиона долларов — это были вертолеты с собственной массой более двух тонн.

Суммарный импорт российских машин для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для них в 2024 году составили 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, России заняла девятое место. А в пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).