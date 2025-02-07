Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

Общие объемы импорта Южной Кореей частей летательных аппаратов из России в 2024 году составили 5,2 миллиона долларов, или 34,5 тонны. За год они сократились на 69,2 процента — до минимума с 2022 года (раньше поставок не было).
Так, Сеул покупал у Москвы различные запчасти самолетов, вертолетов или беспилотников — на 2,9 миллиона долларов, а также винты — на 2,04 миллиона. В небольших объемах импортировались шасси и их части — на 261 тысячу долларов.
Кроме деталей, Республика Корея впервые с 2014 года купила у России самих летательных аппаратов на 4,1 миллиона долларов — это были вертолеты с собственной массой более двух тонн.
Суммарный импорт российских машин для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для них в 2024 году составили 9,3 миллиона долларов за 39,8 тонны. Среди других стран, поставлявших такие товары Сеулу, России заняла девятое место. А в пятерке лидеров расположились США (2,4 миллиарда долларов), Франция (1,1 миллиарда), Германия (274,4 миллиона), Канада (88,5 миллиона) и Китай (83,7 миллиона).