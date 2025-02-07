Минфин оценит снижение налогов для крупного ресторанного бизнеса

В частности, обсуждаются варианты, при которых тариф НДС составит 5 или 2−3% в зависимости от конфигурации нового налога — возможности принимать НДС к вычету и того, изменится ли тариф страховых взносов, утверждает один из источников. Ставки 5 и 2−3% действительно фигурируют, подтверждает другой источник, однако пока они носят гипотетический характер — их фактическая величина будет определяться рядом факторов, среди которых инвестиционные планы компаний и то, как быстро, по оценке Минфина, потенциально выпадающие доходы могут быть компенсированы за счет развития ресторанной отрасли. Именно такими расчетами сейчас занимается ведомство, рассматривая «матрицу» вариантов, указал он. «С точным процентом пока не определились», — говорит Миронов.