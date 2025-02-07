Им не занимать: как банки лишают молодежь кредитного будущего

На что рассчитывают банки, когда выдают кредиты совершеннолетним подросткам, которые еще не вошли в возраст осознанности, не умеют управлять финансами, а их потребности превышают возможности? На мой взгляд, исключительно на то, что долги за них закроют родители. Многие из них на роль заемщиков в силу высокого ПДН (ипотека, потребительские кредиты) уже не подходят. Зато можно обойти регулирование ЦБ, выдавая заемные средства их детям. Можно ли упрекнуть родителей, что не научили? Возможно, да. Но все мы понимаем, что в определенном возрасте молодежного бунта подростки не слишком прислушиваются к тому, что им внушают «предки». И в этой ситуации не меньшая, а то и большая ответственность лежит на банках, которые являются сильной стороной.