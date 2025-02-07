Им не занимать: как банки лишают молодежь кредитного будущего

Просрочка поколения зумеров в портфеле проблемных долгов выросла более чем вдвое — с 3% до 7%, сообщил ВТБ. Это ожидаемый эффект политики банков. В прошлом году из-за ограничений ЦБ по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой они нацелились на самых юных граждан 18−19 лет, которые только входят во взрослую жизнь. Карты с весьма существенными лимитами раздаются этой возрастной категории фактически направо и налево. Недостаток финансовой грамотности и жизненного опыта приводит к легкомысленному отношению к обслуживанию обязательств. В итоге значительная часть этого поколения уже испортила себе кредитную историю, что закрывает им доступ к ипотеке и прочим ссудам на многие годы. Истории из жизни, практики банков и причины бездействия ЦБ — в статье обозревателя «Известий» Анны Калединой.
Зачем банки раздают кредитки молодежи без доходов
Осенью прошлого года «Известия» уже поднимали тему молодежи и кредитных карт. Причем на тренд обратил внимание ЦБ. В одном из обзоров банковского сектора регулятор отметил, что за первую половину 2024-го доля выдачи кредиток гражданам до 20 лет (то есть 18−19 лет, поскольку кредиты доступны по закону только с 18) выросла почти на 8 п.п. и составила 11% от общего объема. Общая численность людей всех возрастов с кредитками достигла 28,6 млн. То есть банки за достаточно короткий период выдали миллионы кредитных карт молодым людям 18−19 лет. По данным Росстата, кстати, на начало прошлого года в России проживало чуть более 3 млн человек этой возрастной категории.
Более свежих данных сейчас регулятор не предоставил, обещав опубликовать итоговую статистику по 2024-му только весной. Но и той информации, что уже есть, на мой взгляд, достаточно для размышления. В условиях ужесточения политики по выдаче заемных средств людям с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) банки нацелились на аудиторию, которая обязательствами еще не обременена.
Фактически еще подростки, которые учатся в старшем классе школы или только из нее выпустились, получают статус совершеннолетнего. А с ним и возможность брать кредиты. Ранее, до усиления регулирования, банки ими практически не интересовались. Что и понятно: кому нужен заемщик, который, как правило, дохода собственного не имеет, а даже наоборот, выступает сильно расходной частью семейного бюджета (обучение, модная одежда, игры, кафешки и прочее)?
Сейчас всё иначе. Закредитованное старшее поколение сместило интерес банков в сторону юных граждан, которые ПДН еще не имеют в силу понятных причин. И именно прошлый год стал в этом смысле переломным. При том, что никакой подвижки с доходами у юных граждан не наблюдалось, кредитки банки раздают им в прямом смысле слова направо и налево: подстерегают у вузов и станций метро.
Самым любимым местом охоты на молодых заемщиков стали торговые центры. Видимо, это своего рода современный скоринг (система оценки заемщика): если подросток проводит время в ТЦ, то и деньги в семье имеются. Кстати, большая ошибка. Ведь торговые центры для нынешней молодежи — это подъезды в старые времена. Тепло, бесплатный вайфай и кафешки с фастфудом. О платежеспособности выбор такого места для тусовки никоим образом не свидетельствует.
Неокрепшие умы с удовольствием разбирают кредитки, тратят с них деньги в тех же кафе, покупают вещи. А когда приходит момент расплаты, впадают в ступор, но родителям не признаются, боясь расплаты уже отеческой. В итоге — просрочка, которая обрастает штрафами. Когда вольная финансовая жизнь раскрывается, сумма задолженности зачастую уже весьма существенная.
Внезапно информация о последствиях раздачи кредиток молодежи пришла от банка ВТБ, который решил проанализировать, как платят по долгам представители разных поколений. И вот что он наблюдает в разделе «зумеры»: их доля в портфеле общей просрочки банка растет — за прошлый год она увеличилась с 3% до 7%. Более чем в два раза! «Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами — они всё чаще берут два и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам — до 20 дней», — пояснили в банке.
Как испортить кредитную историю тратами в 2,2 тыс. рублей
Интересно, что и сам этот банк придерживается политики раздачи кредиток. Например, о ситуации с 18-летней первокурсницей Мариной (имя изменено) мне рассказала ее мать. Еще прошлой осенью девушка не имела долгов и кредитной истории. Но на улице обзавелась картами ВТБ и МТС-Банка. Никто ей, правда, не объяснил условия, не акцентировал внимание на том, что это заемные деньги. В конце концов, она могла просто перепутать карты, с которых оплачивала свои нехитрые покупки.
Тем более что по кредитке ВТБ она потратила 1100 рублей, в МТС-Банке — 1074 рубля. И как-то не озаботилась тем, что эти долги нужно вернуть. Приходили ли ей уведомления от банков, ее мама не знает. О том, что дочь просрочила выплаты, родительница узнала из извещений от коллекторов. Естественно, тут же начался процесс выяснений. В отчете по кредитной истории все долги дочери были указаны, а также красным светилось предупреждение, что они просрочены на срок от 61 до 90 дней.
Мать кинулась погашать задолженность, которая в общей сложности составила около 8,8 тыс. рублей, из которых 6608 — штрафы за просрочку в МТС-Банке. Казалось бы, не такая и большая сумма. Но давайте посмотрим на последствия. Индивидуальный кредитный рейтинг девушки, следует из отчета БКИ, теперь составляет 355 по шкале Объединенного кредитного бюро. Это самая низкая категория, которая фактически закрывает для заемщика доступ к кредитам на многие годы. А если, достигнув определенного возраста и выйдя на работу, она захочет взять ипотеку? Не дадут. Не слишком ли большая расплата за 2,2 тыс. рублей, потраченных с кредитки на мороженое, шоколадки и кофе?
Что сказали в ВТБ и МТС Банке
ВТБ выдает кредитные карты с 18 лет, что закреплено в ст. 26 ГК РФ. Для этого нужно быть гражданином РФ, иметь постоянную регистрацию и официальный доход от 5 тыс. рублей в месяц. Для лимита свыше 300 тыс. рублей потребуется 2-НДФЛ. Доля кредитных карт, выданных клиентам банка в возрасте 18−19 лет в прошлом году, не превышает 2%. Активное пользование кредитными картами начинается с 21 года.
МТС Банк при принятии решения о выдаче кредитной карты, в том числе через партнерские каналы, всегда запрашивает информацию о кредитной истории клиента в БКИ. Также клиент обязательно указывает свой доход при заполнении кредитной заявки, который учитывается при установлении ему лимита по карте. При этом кредитные лимиты для молодых людей, не вышедших на рынок труда, ограничены небольшой суммой, что при соблюдении платежной дисциплины позволяет минимизировать для них кредитные риски.
К чему приводят попытки рефинансировать долг с кредитки
— Я видела выписки. Никаких дорогостоящих покупок по кредитной карте мой сын не делал — кола, шаурма и прочее. Всё по 200—300 рублей, — поделилась историей кредитных приключений студента Игоря (имя изменено) его мама.
Парню, надо сказать, повезло — поступил на бюджет. При оформлении дебетовой карты для получения положенных выплат в Сбере (его представители на запрос «Известий» не ответили) ему настоятельно порекомендовали открыть кредитку с лимитом 10 тыс. рублей, но очень быстро увеличили его до (задерживаем дыхание) 150 тыс. рублей. Такую линию одобряют даже не всем работающим гражданам с неплохим доходом, а тут студент с жалкой стипендией.
Когда банк прислал уведомление о минимальном платеже, то парень подумал, что это и есть вся его задолженность. Время шло — обязательства росли. Осознав реальный размер проблемы, студент не пал духом, а включил «соображалку». Он попытался рефинансировать задолженность в другом банке, который выдает своего рода займы до зарплаты держателям дебетовых карт, причем даже если на счете вообще нет денег.
И опять не учел, что это очень короткий долг — беспроцентный период составляет всего семь дней, а далее начинают начисляться высокие проценты, характерные для микрозаймов. Это обязательство, в свою очередь, попытался погасить переводом с кредитки Сбера, от чего долг начал пухнуть за счет комиссий. В итоге общая задолженность выросла до 100 тыс.
Как и в первом случае, парень ничего не сказал родителям. И опять же мама узнала обо всем случайно, когда ей позвонили из второго банка, где родительница значилась контактным лицом. По микрозаймам студент задолжал 23 тыс. История длилась год, основная задолженность возникла именно из-за штрафов и комиссий. Естественно, родители изыскали средства на то, чтобы прервать эту историю. Но кредитная история теперь испорчена на многие годы.
Может ли подросток сам погасить долг банку
Возможно, кто-то скажет, что подростки инфантильны, надо учить их самостоятельности. Об этом третья история. Юрист Сергей, многодетный отец, в принципе прививал своим детям самостоятельность с младенчества. Сами падаем — сами поднимаемся, учимся на своем опыте, ибо на чужом никто не может научиться. Тоже позвонили из банка и сказали, что за ним должок в 12 тыс. рублей по кредитке. Мужчина взаймы у банков принципиально не берет. Выяснилось, что дочь 18 лет указала его в заявке как контактное лицо.
— С 16 лет она пытается работать, жить отдельно. С совершеннолетия наша поддержка минимальна. Много раз ей говорили, убеждали, что кредиты нельзя брать, пока нет стабильной работы. Видели, что приезжают представители банков для оформления документов, не вмешивались, поскольку девочка совершеннолетняя и сама должна отдавать отчет о своих поступках, учиться на собственном опыте, — рассказал Сергей.
Задолженность дочери родители закрывать не стали. Выкрутилась сама, заняв у друзей, но сроки погашения были нарушены, кредитная история испорчена.
Таких примеров тысячи и тысячи. Это практически уже сформировавшийся тренд.
Почему юным гражданам будут отказывать в ипотеке
На что рассчитывают банки, когда выдают кредиты совершеннолетним подросткам, которые еще не вошли в возраст осознанности, не умеют управлять финансами, а их потребности превышают возможности? На мой взгляд, исключительно на то, что долги за них закроют родители. Многие из них на роль заемщиков в силу высокого ПДН (ипотека, потребительские кредиты) уже не подходят. Зато можно обойти регулирование ЦБ, выдавая заемные средства их детям. Можно ли упрекнуть родителей, что не научили? Возможно, да. Но все мы понимаем, что в определенном возрасте молодежного бунта подростки не слишком прислушиваются к тому, что им внушают «предки». И в этой ситуации не меньшая, а то и большая ответственность лежит на банках, которые являются сильной стороной.
Показательны ответы, которые я получала от ЦБ. Осенью, когда я спросила, не тревожит ли такая массовая раздача кредиток молодежи 18−19 лет, Центробанк ответил, что это хорошая возможность получения финансового опыта и кредитной истории для юных граждан. Сейчас тоже впечатлили ответом — «для ограничения выдач наиболее рискованных кредитов Банк России использует макропруденциальные лимиты, которые напрямую ограничивают предоставление кредитов заемщикам всех возрастных категорий граждан с высокой долговой нагрузкой». Простите, но какая долговая нагрузка (сколько доходов тратится на обслуживание обязательств) есть у 18-летних, которые ни нагрузки, ни доходов не имеют?
Как принято говорить, запомните этот пост. Не сомневаюсь, что года через два, когда возмущение родителей дойдет до точки кипения, эта история дойдет до президента. Он поручит решить вопрос. Вот тогда, думается, ЦБ засуетится. Но разве не лучше не допустить распространения проблемы, а не потом героически ее решать?
И да, банкам тоже имеет смысл подумать. Ведь сейчас они реально закладывают себе демографическую кредитную яму на будущее, когда целое поколение может оказаться недостаточно хорошим, чтобы давать ему взаймы.
Анна Каледина