Европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян

Например, швейцарский UBS ввел правило по увеличению лимитов еще в начале 2022 года, а к концу 2023 года он закрыл счета многим клиентам с остатками менее $3−5 млн, описывает ситуацию Перелехова. Однако, по ее словам, даже те клиенты, кто поддерживает желаемые остатки на сегодняшний день, сталкиваются со сложностями в обслуживании. «Банк UBS выделил все счета до $5 млн в отдельный департамент, который по уровню обслуживания сильно уступает классическому пониманию клиентов, что также вынуждает клиентов уходить добровольно из банка, так как нет возможности получать должный сервис», — говорит она.