Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

Банк Halifax является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в Великобритании — банковской группы Lloyds Banking Group.
«Средняя цена на недвижимость в размере 299 138 фунтов стерлингов стала новым рекордом», — сказано в документе.
В январе цены на жильё в Британии выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом выражении инфляция на рынке, наоборот, замедлилась до 3% с 3,4%, сообщает Halifax.
Наибольший рост цен на жильё отмечается в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила в январе 5,9%. При этом самые высокие цены зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома достигла почти 548,3 тысячи фунтов стерлингов.
По словам главы отдела ипотечных кредитов в Halifax Аманды Брайден, основной проблемой на рынке жилья остаётся недостаток предложения, из-за чего в этом году ожидается дальнейший рост цен.