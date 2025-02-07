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Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Цены на жилье в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в статистике, опубликованной в пятницу на сайте банка Halifax.

Источник: © РИА Новости

Банк Halifax является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в Великобритании — банковской группы Lloyds Banking Group.

«Средняя цена на недвижимость в размере 299 138 фунтов стерлингов стала новым рекордом», — сказано в документе.

В январе цены на жильё в Британии выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом выражении инфляция на рынке, наоборот, замедлилась до 3% с 3,4%, сообщает Halifax.

Наибольший рост цен на жильё отмечается в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила в январе 5,9%. При этом самые высокие цены зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома достигла почти 548,3 тысячи фунтов стерлингов.

По словам главы отдела ипотечных кредитов в Halifax Аманды Брайден, основной проблемой на рынке жилья остаётся недостаток предложения, из-за чего в этом году ожидается дальнейший рост цен.