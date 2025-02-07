Центробанк назвал дату выпуска новой купюры в 1000 ₽

Такие купюры заменили на монеты в связи тем, что бумажные банкноты этих номиналов быстро изнашивались. Однако в 2022 году Банк России возобновил выпуск банкнот этих номиналов, поскольку они пользовались большой популярностью у россиян и были более удобными в обращении.