Акции ЮГК потеряли более 6% после отчета за 2024 год и прогноза на 2025-й

7 февраля ЮГК опубликовала производственные результаты за 2024 год и прогноз на 2025 год. По итогам 2024 года добыча золота по всей группе сократилась на 17%, до 10,6 тонн. Добыча золота на Уральском хабе группы в 2024 году сократилась почти вдвое — с 6,6 тонн до 3,4 тонн. Это снижение стало следствием приостановки горных работ на четырех ключевых карьерах — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский» — по итогам проверки Ростехнадзора в августе 2024 года.