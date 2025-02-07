Акции ЮГК потеряли более 6% после отчета за 2024 год и прогноза на 2025-й

Акции «Южуралзолото» (ЮГК) 7 февраля на минимуме упали на 6,58%, до ₽0,8145 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:14 мск. Затем падение замедлилось: по данным на 10:25 мск котировки золотодобытчика снижаются на 4,7%, до ₽0,8309.
7 февраля ЮГК опубликовала производственные результаты за 2024 год и прогноз на 2025 год. По итогам 2024 года добыча золота по всей группе сократилась на 17%, до 10,6 тонн. Добыча золота на Уральском хабе группы в 2024 году сократилась почти вдвое — с 6,6 тонн до 3,4 тонн. Это снижение стало следствием приостановки горных работ на четырех ключевых карьерах — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский» — по итогам проверки Ростехнадзора в августе 2024 года.
В 2025 году ЮГК ожидает восстановления общих объемов: прогноз находится в диапазоне 12−14,4 тонн (+13−35% к уровню 2024 года). Однако ожидания по Уральскому хабу пересмотрены в сторону снижения: добыча составит 3,6−5,2 тонн. Это связано с новыми рекомендациями Ростехнадзора, включая интенсификацию вскрышных работ на карьерах «Светлинский» и «Курасан».
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