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В «Руспродсоюзе» назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Цена на сливочное масло и яйца может снизиться, если не увеличится розничная наценка, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Источник: © РИА Новости

«Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение “поборов” с производителей. Цена для покупателя может снизиться только случае, если не увеличится розничная наценка», — заявил собеседник агентства.

Леонов пояснил, что отпускная цена не всегда влияет на цену в магазине.

Более того, чтобы выплатить пять процентов вознаграждения, производителю необходимо учитывать его в отпускной цене, а в таком случае сеть может потребовать уменьшить стоимость отгрузки товара поставщика.

В «Союзмолоке» назвали решение правительства разумным в условиях роста себестоимости производства продуктов питания.

«Несмотря на то что напрямую на цену товара это не влияет, это может способствовать общему снижению нагрузки на поставщика», — заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Как сообщал накануне Росстат, с 28 января по 3 февраля куриные яйца подешевели на 0,5 процента, сливочное масло выросло в цене на 0,2 процента.