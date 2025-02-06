В «Руспродсоюзе» назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца

«Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение “поборов” с производителей. Цена для покупателя может снизиться только случае, если не увеличится розничная наценка», — заявил собеседник агентства.