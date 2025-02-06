В «Руспродсоюзе» назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца

«Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение “поборов” с производителей. Цена для покупателя может снизиться только случае, если не увеличится розничная наценка», — заявил собеседник агентства.
Леонов пояснил, что отпускная цена не всегда влияет на цену в магазине.
Более того, чтобы выплатить пять процентов вознаграждения, производителю необходимо учитывать его в отпускной цене, а в таком случае сеть может потребовать уменьшить стоимость отгрузки товара поставщика.
В «Союзмолоке» назвали решение правительства разумным в условиях роста себестоимости производства продуктов питания.
«Несмотря на то что напрямую на цену товара это не влияет, это может способствовать общему снижению нагрузки на поставщика», — заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.
Как сообщал накануне Росстат, с 28 января по 3 февраля куриные яйца подешевели на 0,5 процента, сливочное масло выросло в цене на 0,2 процента.