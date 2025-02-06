Руководство Панамского канала опровергло отмену платы за проход судов США

О том, что для правительственных судов США проход через канал будет бесплатным, Госдеп объявил вскоре после визита госсекретаря Марка Рубио в Панаму. На встрече с представителями властей страны, в том числе президентом Хосе Раулем Мулино, Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп видит угрозу в возросшем влиянии Китая на регион. Республиканец жаловался на «смехотворно высокие тарифы» и пригрозил вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона.