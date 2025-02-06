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Российский газ снова стал поступать в Словакию

БРАТИСЛАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский газ компании «Газпром» стал поступать в Словакию по «Турецкому потоку». Об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на главу компании — оператора газотранспортной системы SPP Войтеха Ференца.

Источник: Reuters

Как заявил Ференц, «Газпром» начал поставки газа в SPP по трубопроводу «Турецкий поток» 1 февраля. По его словам, с апреля поставки удвоятся. Контракт с компанией «Газпром экспорт» действует до 2034 года. «Мы его не расторгаем», — приводит портал слова Войтеха Ференца.

1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Как сообщила в четверг министр экономики Словакии Дениса Сакова, Киеву не хватит газа для своих нужд из-за отсутствия транзита из РФ.