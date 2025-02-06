Российский газ снова стал поступать в Словакию

Как заявил Ференц, «Газпром» начал поставки газа в SPP по трубопроводу «Турецкий поток» 1 февраля. По его словам, с апреля поставки удвоятся. Контракт с компанией «Газпром экспорт» действует до 2034 года. «Мы его не расторгаем», — приводит портал слова Войтеха Ференца.