«В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договоренностями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России А. Г. Силуанова с видными политическим деятелем Абхазии Б. З. Гунба, 6 февраля 2025 года в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики», — говорится в сообщении.
Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с соглашениями стран и договоренностями, достигнутыми по итогам встречи министра финансов Антона Силуанова с видным абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба, сообщает Минфин РФ.