Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки

«В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договоренностями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России А. Г. Силуанова с видными политическим деятелем Абхазии Б. З. Гунба, 6 февраля 2025 года в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики», — говорится в сообщении.