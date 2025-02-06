Производитель Jim Beam предупредил о риске бойкота из-за тарифов Трампа

В интервью Financial Times он рассказал, что Suntory Holdings не исключает, что американские бренды компании будут менее популярны на ключевых рынках. «Мы разработали стратегический и бюджетный план на 2025 год, ожидая, что американская продукция, в том числе американский виски, будет менее востребована за пределами США из-за, во-первых, пошлин, и, во-вторых, эмоций», — заявил Ниинами.