Производитель Jim Beam предупредил о риске бойкота из-за тарифов Трампа

В интервью Financial Times он рассказал, что Suntory Holdings не исключает, что американские бренды компании будут менее популярны на ключевых рынках. «Мы разработали стратегический и бюджетный план на 2025 год, ожидая, что американская продукция, в том числе американский виски, будет менее востребована за пределами США из-за, во-первых, пошлин, и, во-вторых, эмоций», — заявил Ниинами.
Suntory Holdings намерена снизить экспорт напитков из США в Европу, Мексику и Канаду. Ниинами выразил большую озабоченность по поводу Мексики, где у Suntory несколько производств текиллы. «Мы хотим и дальше продавать текилу. Только два напитка демонстрируют рост в продажах, американский виски и текила», — сказал он.
Указы о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики Трамп подписал 1 февраля. Тарифы на импорт из Мексики и Канады, согласно указу, составят 25%, из Китая — 10%. Решения Трампа вызвали волну недовольства в Канаде. Некоторые канадские провинции распорядились убрать американский алкоголь с полок магазинов.
Президент США приостановил на месяц введение в действие тарифов на импорт канадских и мексиканских товаров после переговоров с руководством этих стран.
4 февраля стало известно, что британская компания Diageo, которая выпускает текилу Don Julio, пиво Guinness, виски Johnnie Walker и водку Smirnoff, отказалась от целевых показателей, которые предусматривали рост продаж на 5−7%, из-за «неопределенности относительно мировой торговли». По данным Financial Times, почти половину общих продаж Diageo обеспечивает продукция, которая производится именно в Канаде и Мексике.