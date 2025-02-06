Нефть и газ. Saudi Aramco, запасы и оттоки с рынка

Негативом послужили данные EIA о существенном недельном приросте запасов нефти в США, а также общий фон тарифной войны между Китаем и США.
Сегодня некоторый позитив добавляют новости о росте цен на флагманскую нефть Saudi Aramco. Однако этот рост может быть связан со стремлением китайских НПЗ заместить американскую нефть.
Техническая картина указывает на то, что котировки могут оттолкнуться от наметившейся линии молодого тренда.
Новостной фон.
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 8,66 млн баррелей, что выше прогноза и статистики API, опубликованной днем ранее. Запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, запасы дистиллятов снизились на 5,47 млн баррелей.
∙ Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть через свои узкие проливы.
∙ Поступления в бюджет России от продажи нефти в январе приблизились к годовому минимуму из-за снижения мировых цен на нефть и увеличения выплат нефтеперерабатывающим заводам.
∙ Saudi Aramco повысила цену на нефть Arab Light с поставкой в марте для покупателей из Азии на $2,4 за баррель. Это самый большой прирост с августа 2022 г.
∙ Китайские НПЗ стремятся закупить больше нефти у поставщиков с Ближнего Востока и Африки. Американские партии, закупленные на февраль-март, скорее всего, будут перепроданы. Причина — недавно введенные ответные пошлины Китая на нефть из США.
∙ Ответные пошлины Китая на импорт США могут привести к сокращению экспорта американской нефти в 2025 г. впервые после пандемии COVID-19.
∙ Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал членов ОПЕК к солидарности и объединению против возможных санкций США.
∙ По данным Reuters, добыча нефти ОПЕК в январе снизилась из-за падения экспорта Нигерии и Ирана.
∙ Французская Total Energies увеличила дивиденды и сохранила темпы байбэка, несмотря на падение прибыли в IY квартале. Компания предполагает, что цена на нефть в этом году составит $70 за баррель.
Фьючерсы на природный газ находятся вблизи нисходящего сопротивления (район $3,52).
Сегодня EIA опубликует еженедельный отчет по рынку природного газа.
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