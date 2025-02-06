МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены

Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены — находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко — заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был «жест доброй воли».
«Министерство иностранных дел предоставило исключение для осуществления сделки по продаже акций (компании — ред.) Helsinki Halli Oy, принадлежащей лицам, включенным в санкционный список», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ведомство, исключение было предоставлено на основе разрешения, включенного в 15-й пакет санкций ЕС против России. По словам МИД Финляндии, продажа еще должна быть одобрена службой судебных приставов.