МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены

Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены — находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко — заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был «жест доброй воли».