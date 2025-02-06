Китай обвинил США в напряженности в мировой торговле

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.