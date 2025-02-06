Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5%

Цены на куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут снизиться на 5% после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не будут платить вознаграждение ритейлерам. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнеса и эксперты.