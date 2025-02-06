Carlsberg раскрыла сумму сделки по продаже «Балтики»

Российский бизнес выкупили два менеджера, занимавшие высокие посты в российской компании, говорится в отчете. «В рамках соглашения были разрешены все незавершенные юридические споры, включая вопросы интеллектуальной собственности. Carlsberg получила денежную компенсацию в размере примерно 2,3 млрд датских крон и сохранила 100% долю в Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan. Эта продажа ознаменовала завершение более чем 25-летнего присутствия Carlsberg в России», — говорится в отчете компании.
Компания «Балтика» начала работу в 1990 году. Тогда принадлежавшее государству предприятие выпускала пиво под марками «Жигулевское», «Рижское», «Адмиралтейское», «Праздничное». Через несколько лет завод был приватизирован, его крупнейшим акционером стал скандинавский холдинг Baltic Beverages Holding, созданный финской компанией Hartwall, шведской Pripps и норвежской Ringnes. Впоследствии холдинг вошел в состав Carlsberg Group, которая в 2012 году консолидировала долю в «Балтике».
Сейчас основным владельцем «Балтики» является АО «ВГ Инвест». По данным СПАРК, у этой структуры 98,65%. Оставшиеся 1,35% принадлежат ООО «Хоппи Юнион». АО «ВГ Инвест» была зарегистрирована в Петербурге в августе 2024 года. Генеральным директором «ВГ Инвест» является вице-президент по продажам «Балтики» Егор Гусельников.
Выручка ООО «Пивоваренная компания “Балтика” в 2023 году составила 109,3 млрд руб. В то же время компания показала чистый убыток 28,1 млрд руб. против прибыли 9,9 млрд руб. в 2022 году.
В марте 2022 года Carlsberg Group заявила о намерении покинуть российский рынок. В июне 2023-го датских холдинг сообщил, что нашел покупателя на свои активы в России. В июле того же года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Тогда Carlsberg обвинила Москву в «краже» бизнеса. Компания оценила потери от утраты активов «Балтики» в 47,75 млрд датских крон.
Между «Балтикой» и структурами Carlsberg начались судебные разбирательства. 2 декабря 2024 года Путин подписал указ о выводе из временного управления активов пивоваренной компании «Балтика», принадлежащих Carlsberg.
Carlsberg объявила о продаже своих активов в России 3 декабря 2024 года. Сумма сделки тогда официально не называлась. Агентство Reuters писало со ссылкой на оказавшийся у него документ писало, что сделка обошлась российской компании в 34 млрд руб. или $320,75 млн. Carlsberg ранее оценивала свои российские активы в 7,52 млрд датских крон, или $1,06 млрд.