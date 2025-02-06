Carlsberg раскрыла сумму сделки по продаже «Балтики»

В марте 2022 года Carlsberg Group заявила о намерении покинуть российский рынок. В июне 2023-го датских холдинг сообщил, что нашел покупателя на свои активы в России. В июле того же года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Тогда Carlsberg обвинила Москву в «краже» бизнеса. Компания оценила потери от утраты активов «Балтики» в 47,75 млрд датских крон.