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В Россию привезли первые партии мимозы из Абхазии

Первые «цветочные» декларации подали в конце января на 600 кг.

Источник: ФТС России | ProТаможню

Из Абхазии доставили первые партии мимозы, сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

«На российско-абхазской границе начался сезон мимозы», — добавили в ведомстве.

Первые в этом году «цветочные» декларации были поданы еще в конце января приблизительно на 600 кг мимозы, или акации серебристой. Основные поставки будут в конце февраля и продлятся до начала марта.

Нежные желтые цветы преимущественно направляют в центральный регион. Хрупкий груз перевозится в закрытых коробках при соблюдении температурного режима.

В прошлом году из Абхазии в Россию привезли 240 т «золотых» букетов.

Мимозу в России обычно дарят на Международный женский день, праздник солидарности и поддержки женщин в борьбе за права и социальное равенство. Он стал отмечаться в начале XX века — в то время суфражистки боролись за то, чтобы женщинам предоставили право голосовать.

Считается, что Международный женский день предложила отмечать немецкая феминистка и социалистка Клара Цеткин. В 1910 году на второй Международной конференции трудящихся женщин в Копенгагене она попросила поддержать идею отмечать праздник каждый год. Дата праздника установилась не сразу.

8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, в разгар Первой мировой войны, в Петрограде работницы ткацких фабрик Выборгской стороны приступили к забастовке под лозунгом «Хлеба и мира!». По оценке ряда историков, с этого бунта началась революция. Весной 1917-го русские женщины получили полное избирательное право, а день старта забастовок в 1921-м назначили датой Международного женского дня.