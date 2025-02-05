В Россию привезли первые партии мимозы из Абхазии

Из Абхазии доставили первые партии мимозы, сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.
«На российско-абхазской границе начался сезон мимозы», — добавили в ведомстве.
Первые в этом году «цветочные» декларации были поданы еще в конце января приблизительно на 600 кг мимозы, или акации серебристой. Основные поставки будут в конце февраля и продлятся до начала марта.
Нежные желтые цветы преимущественно направляют в центральный регион. Хрупкий груз перевозится в закрытых коробках при соблюдении температурного режима.
В прошлом году из Абхазии в Россию привезли 240 т «золотых» букетов.
Мимозу в России обычно дарят на Международный женский день, праздник солидарности и поддержки женщин в борьбе за права и социальное равенство. Он стал отмечаться в начале XX века — в то время суфражистки боролись за то, чтобы женщинам предоставили право голосовать.
Считается, что Международный женский день предложила отмечать немецкая феминистка и социалистка Клара Цеткин. В 1910 году на второй Международной конференции трудящихся женщин в Копенгагене она попросила поддержать идею отмечать праздник каждый год. Дата праздника установилась не сразу.
8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, в разгар Первой мировой войны, в Петрограде работницы ткацких фабрик Выборгской стороны приступили к забастовке под лозунгом «Хлеба и мира!». По оценке ряда историков, с этого бунта началась революция. Весной 1917-го русские женщины получили полное избирательное право, а день старта забастовок в 1921-м назначили датой Международного женского дня.