TotalEnergies ожидает сохранения напряженности на газовых рынках в 2025 году

Ранее Shell заявлял, что запасы газа в хранилищах Европы к концу отопительного сезона опустятся до 30% или даже ниже. При этом в 2024 году в мире было очень мало новых поставок СПГ, поэтому прирост рынка составил всего примерно 1% по сравнению с общим его объемом в 400 млн тонн, отмечал глава компании Ваэль Саван. В 2025 году предложение СПГ будет расти таким же медленным темпом, ожидают в Shell.