TotalEnergies ожидает сохранения напряженности на газовых рынках в 2025 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Французская энергетическая компания TotalEnergies ожидает сохранения напряженности на мировых газовых рынках в 2025 году из-за ограниченного ввода новых СПГ-мощностей. Об этом говорится в отчете компании.
Цены на газ в Европе выросли в конце 2024 года. Прогнозируется, что котировки будут выше $13 за 1 млн британских тепловых единиц в первом квартале 2025 года из-за активного потребления в зимний период и быстрого сокращения запасов на фоне прекращения транзита российского газа через Украину, отмечает TotalEnergies.
«Напряженность на газовых рынках в 2025 году сохранится из-за очень ограниченного ожидаемого увеличения мощностей, связанного с задержками реализации некоторых проектов», — сказано в отчете.
Ранее Shell заявлял, что запасы газа в хранилищах Европы к концу отопительного сезона опустятся до 30% или даже ниже. При этом в 2024 году в мире было очень мало новых поставок СПГ, поэтому прирост рынка составил всего примерно 1% по сравнению с общим его объемом в 400 млн тонн, отмечал глава компании Ваэль Саван. В 2025 году предложение СПГ будет расти таким же медленным темпом, ожидают в Shell.