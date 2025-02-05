Статья доходности: ЦБ выявил новые практики обмана в рекламе вкладов

Кроме того, банки могут искажать информацию в калькуляторах доходности вкладов на своих сайтах, перечислили в ЦБ. Через них можно рассчитать выгоду от депозита с учетом его срока и типа (со снятием или без снятия средств), а также того, будет ли он оформляться через интернет-банк и получает ли клиент зарплату на счет в организации.