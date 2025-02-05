Статья доходности: ЦБ выявил новые практики обмана в рекламе вкладов

ЦБ отреагировал на искажение информации при продвижении вкладов на сайтах банков и призвал рынок избавиться от недобросовестных практик. В регуляторе перечислили «Известиям» новые уловки. Например, с цифрами весьма вольно обращаются в калькуляторе депозитов, а также вместо процентной ставки отражают более привлекательный показатель доходности, который никак не регулируется. Сейчас банки всеми силами стремятся привлечь вкладчиков, чтобы выдержать повышенную конкуренцию на рынке в условиях рекордно высоких ставок. Однако рекомендации ЦБ им в любом случае придется исполнить — иначе новое регулирование не заставит себя ждать.
Нарушения в рекламе депозитов на сайтах
ЦБ зафиксировал случаи, когда информация о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях банков отображается некорректно, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там уточнили: такие приемы продвижения депозитов формально не нарушают закон, но не дают потребителю адекватно и полностью оценить условия предлагаемого продукта.
В Банке России привели примеры подобных практик обмана. Один из них — когда финансовые организации акцентируют внимание потребителя на максимально возможной ставке по вкладу. Например, ее могут выделять наиболее заметным шрифтом.
Кроме того, банки могут искажать информацию в калькуляторах доходности вкладов на своих сайтах, перечислили в ЦБ. Через них можно рассчитать выгоду от депозита с учетом его срока и типа (со снятием или без снятия средств), а также того, будет ли он оформляться через интернет-банк и получает ли клиент зарплату на счет в организации.
В таких калькуляторах могут использоваться предустановленные отметки, из-за которых при первом посещении страницы человек видит наиболее выгодные условия по вкладу, уточнили в ЦБ. Однако конкретно в его случае показатель может быть иной.
— Обычно главная задача таких калькуляторов — отразить максимально выгодные параметры продукта, — подтвердил экономист Андрей Бархота.
Еще один пример недобросовестной практики — когда на сайтах отображается показатель доходности, но без процентной ставки, перечислили в ЦБ. При этом законодательство не регулирует, как именно должна рассчитываться доходность, и банк может применять свою методику — в итоге предоставляя человеку искаженную информацию.
Банки могут указывать доходность вместо ставки, чтобы отобразить ее более выгодной, чем она есть на самом деле, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Ее могут рассчитать вообще без учета дополнительных условий. В таком случае в итоге при оформлении вклада клиент увидит более низкую доходность по продукту, но уже не станет отменять заявку.
Как ЦБ и ФАС отреагировали на обман в рекламе вкладов
Регулятор советует участникам рынка информировать потребителя о параметрах вкладов без применения различных приемов, искажающих условия финансовой услуги, заявили в пресс-службе ЦБ. Формально рекомендации Банка России необязательно учитывать, но если участник рынка этого не сделает, регулятор может направить ему предписания, которые уже будет необходимо выполнить, уточнил Андрей Бархота.
ЦБ рассчитывает, что добросовестные участники рынка учтут его пожелания насчет отображения данных о вкладах на сайтах. Помимо этого, регулятор ожидает, что ассоциации банков сформируют единые для всего рынка принципы размещения такой информации. «Известия» направили запрос в крупнейшую из них — Ассоциацию банков России (АБР).
Банк «Абсолют» подтвердил «Известиям», что там получили рекомендации по продвижению вкладов от ЦБ. Редакция направила запросы и другим участникам рынка.
На проблему недобросовестного отображения ставок по вкладам также обратили внимание в ФАС. Там уточнили: банки нарушают требования к рекламе депозитов, если не указывают вместе со ставкой иные условия, от которых зависит их доходность.
— Такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами, — пояснили в антимонопольной службе.
Изменят ли законы о рекламе депозитов
Применение маркетинговых практик не выглядит как критическое нарушение прав потребителей, отметил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев. Тем не менее ЦБ уделяет большое внимание клиентам-физлицам. Даже если финансовые организации добровольно откажутся от подобных практик, в сфере продвижения вкладов неизбежно появится дополнительное регулирование.
ЦБ и ФАС уже работают над требованиями к рекламе депозитов, сообщила ранее в интервью «Известиям» замруководителя антимонопольной службы Карина Таукенова. По ее словам, для вкладов обсуждался вариант создания аналога обязательства по отображению полной стоимости кредита (это требование заработало с октября 2023-го). В таком случае банки бы обязали, в частности, отображать срок депозита при указании его ставки.
К началу осени ФАС фиксировала много нарушений в рекламе вкладов, уточнила Карина Таукенова. По ее словам, рост числа жалоб может ускорить разработку законодательства по этому вопросу.
Такую тенденцию видит и ЦБ. За ненадлежащее информирование об условиях вкладов на банки в прошлом году пожаловались около 1500 раз, писали ранее СМИ. Еще около 550 жалоб пришло из-за несогласия с начисленными процентами. Клиенты могли ожидать более высокой доходности по депозиту как раз из-за маркетинговых уловок.
Почему растут ставки по вкладам
Сейчас банки всеми силами стараются привлечь вкладчиков — им это нужно, чтобы обеспечивать кредитование граждан и бизнеса. Доходность сберегательных инструментов у топ-10 игроков рынка в среднем составляет 22% на сроках от трех до 12 месяцев, выяснили «Известия». Однако встречаются предложения и до 24% годовых. Ставки по вкладам превышают уровень ключевой в 21%, потому что у банков высок спрос на средства населения, уточнил экономист Андрей Бархота.
На рынке серьезная конкуренция за вкладчика, подтвердили «Известиям» в финансовых организациях. В Совкомбанке сообщили о росте спроса на вклады сроком до года, доля которых выросла до 52%, тогда как еще в 2023 году показатель составлял лишь 34%. В банке «Новиком» также отмечают повышенное внимание к коротким депозитам — на срок около трех месяцев.
При этом в 2024-м объем средств россиян в банках вырос до рекордных 56 трлн рублей — это на четверть выше результата 2023-го, следует из данных ЦБ. В этом году рекорд может обновиться до 68 трлн рублей, прогнозировали в ВТБ.
Положение дел на рынке сильно изменилось после отмены комиссий при переводе средств по системе быстрых платежей (СБП) между счетами клиента в пределах 30 млн рублей с 2024 года, отметил Роман Корнев из «Эксперт РА». Если раньше от перехода в другой банк сдерживала угроза дополнительных трат на переводы, то сейчас у потребителя нет ограничений — он в любой момент может перечислить огромную сумму в организацию, предлагающую наиболее выгодные условия.
Кроме того, на ставки по вкладам влияют ожидания по будущим изменениям ключевой, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Многие банки поддерживают максимальную доходность на коротких сроках (3−6 месяцев) — значит, они не ожидают снижения ставки ЦБ в течение этого времени.