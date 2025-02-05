РСПП сообщил о рекордной доле бизнеса с планами повысить цены

Инфляция по итогам 2024 года составила 9,52%. По данным Банка России, ценовые ожидания предприятий увеличились в декабре на фоне роста издержек, а в январе почти не изменились. В январе ЦБ сообщал, что бизнес закладывает в свои модели инфляцию на уровне 10,7% в 2025 году, что вдвое превышает прогнозный показатель Банка России на конец года — 4,5−5%.