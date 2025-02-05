На рынке кофе в России сменился лидер

Во время Второй мировой войны Nescafe заинтересовались в Вооруженных силах США, где растворимый кофе стал частью рациона. В послевоенные годы Nescafe был включен в пакеты гуманитарной помощи в рамках плана Маршалла по восстановлению разрушенной экономики Европы, а Nestle начала осваивать с этим продуктом мировые рынки. Рост популярности растворимого кофе был напрямую связан с рекламными кампаниями Nescafe, указывал «Коммерсантъ». Когда в середине 1990-х Nestle начала работать в России, вывод бренда Nescafe на рынок тоже сопровождался масштабными рекламными кампаниями: компания не только продвигала продукт с помощью телевизионных роликов, но даже стала титульным спонсором первого в России кинотеатра с технологией IMAX, получившего название Nescafe-IMAX. В 2024 году Nestle стала выпускать свой главный кофейный бренд для российских потребителей с русифицированным названием «Нескафе».