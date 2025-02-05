Минфин потребовал «пресечь» действия иностранцев в «Русском стандарте»

Минфин потребовал от суда приостановить права зарубежных акционеров группы компаний «Русский стандарт». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
«Иностранные холдинговые компании (PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях “антироссийских” санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности», — сообщил Минфин.
Речь идет о компаниях «Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка», которые «с учетом существенной значимости для российской экономики» правительство России включило в перечень экономически значимых организаций.
Теперь Минфин подал иск в арбитражный суд, чтобы «пресечь такие противоправные действия». Ведомство потребовало приостановить осуществление PASALBA LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества «Руст Россия» и общества с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка».
РБК направил запрос в Центральный офис компании «Руст».
Группа Roust, которая занимается производством и дистрибуцией водки и игристых вин, входит в холдинг «Русский стандарт», объединяющий финансовые и алкогольные активы Рустама Тарико. Roust выпускает водку под брендами «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли» и др., а также вина, виски, вермут, джин, коньяк и ликеры.
В России идет процесс редомициляции холдинговых компаний — «переезда» зарегистрированных в недружественных юрисдикциях в страну. Для компаний, которые есть в перечне экономически значимых организаций, упрощен переход из зарубежной юрисдикции в отечественную. Для этого подается иск в арбитражный суд от имени уполномоченного органа исполнительной власти для «приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав». Ретейлер Х5 Group (супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток» одними из первых оказались в перечне) стала первой организацией, для которой запустили процесс принудительной редомициляции.