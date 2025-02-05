Минфин потребовал «пресечь» действия иностранцев в «Русском стандарте»

В России идет процесс редомициляции холдинговых компаний — «переезда» зарегистрированных в недружественных юрисдикциях в страну. Для компаний, которые есть в перечне экономически значимых организаций, упрощен переход из зарубежной юрисдикции в отечественную. Для этого подается иск в арбитражный суд от имени уполномоченного органа исполнительной власти для «приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав». Ретейлер Х5 Group (супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток» одними из первых оказались в перечне) стала первой организацией, для которой запустили процесс принудительной редомициляции.