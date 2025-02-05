Каким будет курс рубля 6 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль сегодня чувствовал себя уверенно. Юань падал близко к 13, официальный доллар на завтра понижен ЦБ на полрубля, до 98,05. Если рассуждать с точки зрения сезонного фактора, февраль-апрель — наиболее благоприятное время для рубля. Это связано с сильными показателями платежного баланса страны. С другой стороны, многое для рубля и всех рублевых активов сейчас зависит от геополитики. Если произойдут подвижки по урегулированию украинского конфликта, улучшение отношений с США, рубль может укрепиться еще сильнее. Помимо сезонности рубль поддерживают жесткий курс ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. Кроме того, в последнее время китайский рынок был закрыт из-за празднования местного Нового года, что обусловило низкий спрос импортеров на юань. Краткосрочно ждем юань на уровне 13−13,5, доллар — 97,5−100,5.