Каким будет курс рубля 6 февраля 2025: прогноз эксперта

Рыночная конъюнктура складывалась неблагоприятно — рубль укреплялся, нефть дешевела. Геополитический фон ярких новостей не принес.
Внешний фон был больше негативным. Песрпективы новых торговых войн тревожат инвесторов по всему миру. Не порадовала и сегодняшняя макростатистика. Январские индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая (Caixin) и еврозоны оказались ниже прогнозных значений.
В четверг в еврозоне будут опубликованы данные по розничным продажам, в США — недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке важных событий или публикаций не ожидается.
Завтра наш рынок может отыгрывать публикуемые сегодня недельные данные Росстата по темпам роста потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 февраля — 2900−3000 п.
Рубль сегодня чувствовал себя уверенно. Юань падал близко к 13, официальный доллар на завтра понижен ЦБ на полрубля, до 98,05. Если рассуждать с точки зрения сезонного фактора, февраль-апрель — наиболее благоприятное время для рубля. Это связано с сильными показателями платежного баланса страны. С другой стороны, многое для рубля и всех рублевых активов сейчас зависит от геополитики. Если произойдут подвижки по урегулированию украинского конфликта, улучшение отношений с США, рубль может укрепиться еще сильнее. Помимо сезонности рубль поддерживают жесткий курс ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. Кроме того, в последнее время китайский рынок был закрыт из-за празднования местного Нового года, что обусловило низкий спрос импортеров на юань. Краткосрочно ждем юань на уровне 13−13,5, доллар — 97,5−100,5.
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