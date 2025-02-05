ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries из-за условий распродаж

Как сообщили в ведомстве, маркетплейсы изменили условия проведения распродаж на своих площадках: товары автоматически включаются в категорию распродажи — без предварительного согласия продавцов и за их счет. В ФАС отметили, что такие действия несут риски для предпринимателей, так как фактически те лишаются права управлять ценами на собственные товары.
ФАС направила предупреждения в адрес крупнейших маркетплейсов. В ведомстве потребовали до 28 февраля 2025 года создать такие условия, при которых участие в акциях, в том числе и автоматических, возможно только при согласии и подтверждении от продавца.
«Компаниям необходимо обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических», — подчеркнули в ведомстве.
В случае невыполнения предупреждений в установленный срок ФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства по п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».
В начале 2024 года ФАС признала Ozon и Wildberries коллективными монополистами. В ведомстве сообщили, что эти маркетплейсы занимают 80% российского рынка. Еще тогда руководитель (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что на данные маркетплейсы поступает много жалоб от покупателей и компаний на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Однако из-за действующего моратория на проверки IT-компаний устранение нарушений должно происходить добровольно.
В ноябре 2024 года сейлеры на маркетплейсах пожаловались ФАС на то, что площадки автоматически включают непопулярные товары в категорию распродаж, в которой скидки могут доходить до 50%, без уведомления об этом самих продавцов. Как заявил один из продавцов, сначала участие в автоакциях было добровольным. Однако с осени, по его словам, товары стали попадать под категорию скидок автоматически.
В ответ на жалобу в Wildberries подчеркнули, что об автоакциях продавцов предупреждают за три рабочих дня. Сейлеры могут заранее устанавливать пороговую цену и отказываться от участия в программе. В Ozon также ответили, что продавцы могут устанавливать минимальную цену, а «участие в распродажах помогает продавцам улучшить свои позиции в поисковой выдаче».
В октябре 2024 года Министерство экономики предложило запретить маркетплейсам менять цены на товары «с молчаливого согласия» продавца. Минэк считает, что все возможные изменения в стоимости должны обсуждаться с сейлером, который должен дать четкий ответ.