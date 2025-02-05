ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries из-за условий распродаж

В ноябре 2024 года сейлеры на маркетплейсах пожаловались ФАС на то, что площадки автоматически включают непопулярные товары в категорию распродаж, в которой скидки могут доходить до 50%, без уведомления об этом самих продавцов. Как заявил один из продавцов, сначала участие в автоакциях было добровольным. Однако с осени, по его словам, товары стали попадать под категорию скидок автоматически.