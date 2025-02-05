Euroclear направит €2 млрд дохода с российских активов на помощь Украине

В Euroclear напомнили, что в июле 2024 года был сделан первый платеж в пользу Европейского фонда помощи Украине (Европейский фонд мира), который составил около €1,55 млрд. «Ожидается, что второй транш за второе полугодие 2024 года пройдет в марте 2025 года и составит примерно €2 млрд», — анонсировали в депозитарии.