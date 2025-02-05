Euroclear направит €2 млрд дохода с российских активов на помощь Украине

Бельгийский депозитарий Euroclear по итогам 2024 года получил €6,9 млрд в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, следует из отчетности депозитария. По итогам 2023 года этот показатель был равен €4,4 млрд. С другой стороны, учетная организация была вынуждена сделать резерв на €4 млрд из-за европейского регулирования windfall-доходов (буквально «доходы, принесенные ветром». — «РБК Инвестиции»). С учетом данного фактора и заплаченных налогов (€1,69 млрд) чистая прибыль за 2024 год составила €1,07 млрд.
€5,39 млрд из заработанных в общей сложности €6,9 млрд относятся к заблокированным активам Банка России, еще €1,5 млрд — к прочим связанным с Россией активам. При этом расходы депозитария, связанные с такими активами, составили €94 млн.
В то же время Euroclear отмечает, что постепенное снижение ставок в экономике привело в 2024 году к замедлению темпов роста процентных доходов от заблокированных активов российского ЦБ. «Перспективы будущих процентных доходов, вероятно, продолжат снижаться, хотя и зависят от будущих политических решений», — говорится в сообщении.
В Euroclear напомнили, что в июле 2024 года был сделан первый платеж в пользу Европейского фонда помощи Украине (Европейский фонд мира), который составил около €1,55 млрд. «Ожидается, что второй транш за второе полугодие 2024 года пройдет в марте 2025 года и составит примерно €2 млрд», — анонсировали в депозитарии.
На конец 2024 года в Euroclear хранилось замороженных российских активов на €183 млрд против €176 млрд кварталом ранее.
После начала конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 31 октября 2024 года в ходе выступления в Госдуме сообщила, что работа по размораживанию золотовалютных резервов ведется, но детали публично не могут быть озвучены.
В январе 2024 года страны ЕС одобрили использование прибыли от заблокированных активов российского ЦБ для оказания помощи Украине по восстановлению ее экономики, пострадавшей в ходе военных действий. Первый транш в размере €1,55 млрд был перечислен Европейскому фонду помощи Украине в июле 2024 года.